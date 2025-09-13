Cutremur de 7,4 sâmbătă dimineață în estul extrem al Rusiei. Epicentrul, la doar 111 km de baza de submarine nucleare Rybachy VIDEO FOTO

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,4 a lovit sâmbătă dimineață, 13 septembrie, în apropierea coastei de est a regiunii Kamchatka din Rusia, a raportat U.S. Geological Survey.

Epicentul cutremurului a fost localizat la 111,7 kilometri (69,3 mile) est de Petropavlovsk-Kamchatsky și a avut o adâncime de 39 km, potrivit USGS.

Orașul Petropavlovsk-Kamchatsky găzduiește baza de submarine Rybachy a Marinei Ruse și baza aeriană Yelizovo a Forțelor Aeriene Ruse.

Nu au existat rapoarte imediate despre răniți sau pagube majore.

Sistemul de avertizare pentru tsunami din Pacific a anunțat pe scurt că există o amenințare de posibil tsunami cauzată de cutremur, dar ulterior a retras amenințarea de pe site-ul său web.

Agenția Meteorologică Japoneză a declarat că au fost emise avertizări pentru zonele de coastă cu privire la o ușoară modificare a nivelului mării, dar aceasta înseamnă că probabilitatea unor pagube este minimă.

Peninsula Kamchatka din Rusia a fost lovită de cinci cutremure puternice - cel mai mare cu o magnitudine de 7,4 - pe 20 iulie 2025.

