Cutremur de 7,4 sâmbătă dimineață în estul extrem al Rusiei. Epicentrul, la doar 111 km de baza de submarine nucleare Rybachy VIDEO FOTO

Autor: Adrian Zia
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 08:39
945 citiri
Cutremur de 7,4 sâmbătă dimineață în estul extrem al Rusiei. Epicentrul, la doar 111 km de baza de submarine nucleare Rybachy VIDEO FOTO
Submarine nucleare la baza din Kamchatka FOTO:X/@cartographer_s

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,4 a lovit sâmbătă dimineață, 13 septembrie, în apropierea coastei de est a regiunii Kamchatka din Rusia, a raportat U.S. Geological Survey.

Epicentul cutremurului a fost localizat la 111,7 kilometri (69,3 mile) est de Petropavlovsk-Kamchatsky și a avut o adâncime de 39 km, potrivit USGS.

Orașul Petropavlovsk-Kamchatsky găzduiește baza de submarine Rybachy a Marinei Ruse și baza aeriană Yelizovo a Forțelor Aeriene Ruse.

Nu au existat rapoarte imediate despre răniți sau pagube majore.

Sistemul de avertizare pentru tsunami din Pacific a anunțat pe scurt că există o amenințare de posibil tsunami cauzată de cutremur, dar ulterior a retras amenințarea de pe site-ul său web.

Agenția Meteorologică Japoneză a declarat că au fost emise avertizări pentru zonele de coastă cu privire la o ușoară modificare a nivelului mării, dar aceasta înseamnă că probabilitatea unor pagube este minimă.

Peninsula Kamchatka din Rusia a fost lovită de cinci cutremure puternice - cel mai mare cu o magnitudine de 7,4 - pe 20 iulie 2025.

