Cutremur cu magnitudinea 7 în Rusia. Un vulcan a erupt, autoritățile au emis alertă de tsunami VIDEO/FOTO

Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a înregistrat în Rusia sâmbătă, 17 august, a anunţat United States Geological Survey (USGS), o agenţie guvernamentală responsabilă cu monitorizarea activităţii seismice în întreaga lume, relatează AFP.

Seismul s-a produs în Marea Bering, la o adâncime de aproape 50 de kilometri, în largul peninsulei Kamceatka, la aproximativ 90 de kilometri est de oraşul Petropavlovsk-Kamchatsky.

US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a emis o alertă de tsunami. „Valuri tsunami de 0,3 până la 1 metru deasupra nivelului mareei sunt posibile pe anumite ţărmuri ale Rusiei”, a scris agenţia în mesajul său de avertizare.

More video from the M7.0 earthquake that struck Kamchatka, Russia 👀👀 pic.twitter.com/WIlMrWqid6

„Conform evaluărilor vizuale, coloana de cenuşă se ridică până la 8 kilometri deasupra nivelului mării”, a raportat TASS duminică dimineaţa ora locală, adăugând că vulcanul a eliberat un jet de lavă.

Videos showing the shaking during the recent M7.0 earthquake in Kamchatka, Russia. That was quite a rattle. I've only seen superficial damage like broken plant pots etc so far.... pic.twitter.com/ePN5EPTKPL