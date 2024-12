Dacă se poate rău, de ce să fie bine?

.com

Împotriva pro europenilor s-a ridicat un val. Inițiat și alimentat de forțe străine - după desecretizarea de ieri e clar că vorbim despre Rusia, e pe cale să ne nimicească.

Eu nu găsesc motive întemeiate să renunțăm la ce am construit până acum în 35 de ani, dar să punem în loc neantul.

E drept, partidele tradiționale s-au rupt de societate, dar n-au pus niciodată problema desprinderii de Europa civilizată. Vorba ceea “oarbă, șchioapă cum era / îmi făceam treaba cu ea”. Politrucii și-au primit acum șuturile bine meritate. Doar că ele par a nu se mai opri. Totul până la distrugerea finală par a-și zice conaționalii hotărâți ca pe mâna lui Călin Georgescu să ne întoarcă în anii ‘80 sau mai rău ‘50.

Alegerile din Ziua Națională arată că mai mult de o treime dintre români n-a înțeles nimic din 20 de ani de Uniune Europeană.

E adevărat, există un val de populism în țările occidentale, dar acolo avem explicații clare: imigrația (preponderent islamică) scăpată de sub control și politicile de extremă stânga impuse cu anasâna de guvernări inepte.

Dar la noi? Ce e atât de rău aici unde pe străzi și șosele mișună automobile de ultimă generație, magazinele sunt pline cu mărfuri iar oamenii au coșurile de dau pe-afară? Salariile sunt măricele spre mari, pensiile tot așa. Da, e un chin să intri în contact cu instituțiile statului înțesate de pile venite pe linie de partid. E revoltător că te izbești de nepăsare și incompetență.

Dar tot atât de adevărat e că înlocuind actuala stare de fapt cu neantul pe cale să ne-nghită prin intermediul unui psihopat și a acoliților lui violenți, cu siguranță nu e soluția spre “mai bine”.

E imposibil să înțeleg cum oameni pe care-i știu de o viață, cu realizări materiale consistente sunt dispuși să dea cu piciorul la tot. E prostie, e răzbunare, e victimizare? Nu știu.

Scorul bun al Elenei Lasconi n-a ajutat partidul care băltește la 11-12 procente. În schimb rezultatul obținut de Georgescu a dat aripi AUR, SOS și nu se știe de unde ivit POT. Acest din urmă partid e condus de o tânără la rândul ei cu probleme de înțelegere a lumii din moment ce după intrarea în parlament a declarat că ea și formațiunea ei vor sărbători izbânda cu trei zile de post negru și apă.

Oameni buni, români, cum să ne dăm țara, destinul, viața pe mâinile unor astfel de scelerați?

Ce s-a petrecut în România e un experiment pus la cale de Rusia cu ajutor din interior. Peste câțiva ani el va fi inclus în manualele de istorie, psihologie și sociologie. La Răsărit, Kremlinul își freacă palmele și rânjește încântat.

Primul tur al prezidențialelor și alegerile generale ne arată că în pofida salariilor enorme, a pensiilor speciale încasate de pe la 40 de ani, instituțiile care ar trebui să ne apere de experimente sinistre sunt praf și pulbere. Că în fața unui astfel de val ridicat aparent de nicăieri doar propriile conștiințe ne pot fi pavăză. Că alegerea făcută în clipele petrecute duminică 8 decembrie în cabina de vot pot schimba dramatic destinul națiunii pentru mulți ani de atunci încolo.

Am sentimentul întunecat că astrele se așează pentru ca România să revină - de data asta fără sprijin sovietic, la starea ei de nimicnicie. Am intrat pe o pantă descendentă ce poate fi oprită doar cu luciditate. Ca mai mereu în istoria noastră zbuciumată ne rămâne speranța.

