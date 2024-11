Rusia susține că a dejucat o tentativă ucraineană de deturnare a unui elicopter militar rusesc FOTO/VIDEO

Serviciile ruse de securitate (FSB) anunţă luni, 11 noiembrie, că au dejucat o tentativă ucraineană de deturnare a unui elicopter militar rusesc ”de război electronic” de tip Mi-8MTPR-1 prin recrutarea unui pilot, relatează AFP.

Este vorba despre un elicopter de război electronic al Forţelor Aerospaţiale ruse, precizează într-un comunicat FSB.

‼️🇷🇺🏴‍☠ FSB video on the disruption of the GUR operation to hijack the EW helicopter Mi-8MTPR-1 VKS

▪️The Ukrainian special services suggested that our pilot poison his colleagues and take his family to Europe.

▪️$750,000 and Czech citizenship were offered to a pilot by… pic.twitter.com/fkBAVPYLq8