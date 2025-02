Armata rusă susține că a „dejucat” o contraofensivă ucraineană „vastă” în regiunea Kursk FOTO

Rusia anunţă că a dejucat o contraofensivă a forţelor ucrainene în regiunea Kursk, în care ucrainenii deţin în continuare controlul asupra câtorva sute de kilometri pătraţi, în pofida unor încercări a armatei ruse de a-i disloca, relatează AFP.

Armata rusă a anunţat joi seara, 6 februarie, că a contracarat o contraofensivă ucraineană către localităţile Cerkaskaia Konopelka şi Ulanok, în regiunea Kursk.

Ukrainian forces break through defenses in Kursk region, advance up to 5 km into Russian territory — ISW

Ukrainian troops conducted a series of mechanized assaults in the Kursk region, breaking through Russian positionsand advancing southeast of the city of Sudzha.

"Geolocated… pic.twitter.com/1STWbpCGCJ