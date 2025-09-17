Dmitri Kozak, unul dintre oamenii-cheie de la Kremlin, demisionează "voluntar". Anterior, îi făcuse câteva propuneri sensibile președintelui Putin

Dmitri Kozak și-a anunțat demisia din funcția de adjunct al șefului Administrației Prezidențiale a președintelui Vladimir Putin.

Demisia acestuia ar fi fost făcută "voluntar", susțin politologul rus Arkadii Dubnov și jurnalistul Aleksei Venediktov, citați de site-ul Deschide.md la data de 17 septembrie 2025.

Conform acestor surse, informația despre demisia lui Kozak nu a fost confirmată încă de Kremlin. Aceleași surse afirmă că lui Kozak i-ar fi fost "promisă" funcția de reprezentant permanent al președintelui Putin în Districtul Federal Nord-Vestic al Rusiei.

Recent, surse de la Kremlin precizau, pentru publicația New York Times, că Dmitri Kozak i-a prezentat președintelui Putin un plan pentru sfârșitul războiului din Ucraina. De asemenea, Kozak a sugerat realizarea unor reforme interne în Rusia, inclusiv un control amplu asupra forțelor de securitate și crearea unui sistem judiciar independent. Pe de altă parte, potrivit site-ului Meduza, în anul 2022, Kozak i-ar fi recomandat lui Putin să nu pornească războiul din Ucraina.

Dmitri Kozak are 66 de ani, este născut în Ucraina și este unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Vladimir Putin. În perioada 2008-2020, Kozak a fost chiar viceprim-ministru al Federației Ruse, iar din 2020 deținea funcția de adjunct al șefului Administrației Prezidențiale.

Înainte să demisioneze de la Kremlin, mai multe atribuții ale lui Kozak fuseseră transferate către un alt consilier prezidențial. Aceste atribuții vizau dosarul transnistrean și regiunile separatiste din Georgia.

Districtul Federal Nord-Vestic (unde ar fi trimis Kozak) are câteva orașe foarte importante. Printre acestea se numără Sankt Petersburg (al doilea oraș ca mărime al Rusiei, după Moscova) și Kaliningrad.

