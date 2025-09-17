Dmitri Kozak, unul dintre oamenii-cheie de la Kremlin, demisionează "voluntar". Anterior, îi făcuse câteva propuneri sensibile președintelui Putin

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 21:03
445 citiri
Dmitri Kozak, unul dintre oamenii-cheie de la Kremlin, demisionează "voluntar". Anterior, îi făcuse câteva propuneri sensibile președintelui Putin
Dmitri Kozak, fost șef adjunct al Administrației Prezidențiale de la Kremlin / FOTO: X/@silupescu

Dmitri Kozak și-a anunțat demisia din funcția de adjunct al șefului Administrației Prezidențiale a președintelui Vladimir Putin.

Demisia acestuia ar fi fost făcută "voluntar", susțin politologul rus Arkadii Dubnov și jurnalistul Aleksei Venediktov, citați de site-ul Deschide.md la data de 17 septembrie 2025.

Conform acestor surse, informația despre demisia lui Kozak nu a fost confirmată încă de Kremlin. Aceleași surse afirmă că lui Kozak i-ar fi fost "promisă" funcția de reprezentant permanent al președintelui Putin în Districtul Federal Nord-Vestic al Rusiei.

Recent, surse de la Kremlin precizau, pentru publicația New York Times, că Dmitri Kozak i-a prezentat președintelui Putin un plan pentru sfârșitul războiului din Ucraina. De asemenea, Kozak a sugerat realizarea unor reforme interne în Rusia, inclusiv un control amplu asupra forțelor de securitate și crearea unui sistem judiciar independent. Pe de altă parte, potrivit site-ului Meduza, în anul 2022, Kozak i-ar fi recomandat lui Putin să nu pornească războiul din Ucraina.

Dmitri Kozak are 66 de ani, este născut în Ucraina și este unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Vladimir Putin. În perioada 2008-2020, Kozak a fost chiar viceprim-ministru al Federației Ruse, iar din 2020 deținea funcția de adjunct al șefului Administrației Prezidențiale.

Înainte să demisioneze de la Kremlin, mai multe atribuții ale lui Kozak fuseseră transferate către un alt consilier prezidențial. Aceste atribuții vizau dosarul transnistrean și regiunile separatiste din Georgia.

Districtul Federal Nord-Vestic (unde ar fi trimis Kozak) are câteva orașe foarte importante. Printre acestea se numără Sankt Petersburg (al doilea oraș ca mărime al Rusiei, după Moscova) și Kaliningrad.

Cancelarul Merz avertizează ce consecințe ar avea o pace nefavorabilă impusă Ucrainei: "L-ar încuraja pe Putin să caute următoarea țintă"
Cancelarul Merz avertizează ce consecințe ar avea o pace nefavorabilă impusă Ucrainei: "L-ar încuraja pe Putin să caute următoarea țintă"
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, l-a acuzat miercuri, 17 septembrie 2025, pe Vladimir Putin de crimă şi de încercarea de a destabiliza Occidentul prin testarea limitelor şi prin sabotaj,...
Fost șef al spionilor români: ”Rusia vede apropierea culturală drept o legătură ce trebuie restaurată, Ucraina - ca pe o capcană din care trebuie să scape”
Fost șef al spionilor români: ”Rusia vede apropierea culturală drept o legătură ce trebuie restaurată, Ucraina - ca pe o capcană din care trebuie să scape”
Fostul șef al spionilor români, generalul (r) Silviu Predoiu explică ura viscerală dintre ruși și ucraineni plecând de la metoda de comparație culturală a statelor, idee dezvoltată de...
#Rusia, #putin, #Kremlin, #dmitri kozak, #Sankt Petersburg, #Kaliningrad, #Transnistria, #razboi Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Si-a dat demisia din televiziune "peste noapte", dupa 19 ani, si i-a lasat pe toti "masca"! Avea un salariu urias
ObservatorNews.ro
Masurile luate in cazul angajatilor din aeroportul Cluj care isi bateau joc de bagajele oamenilor
Adevarul.ro
Viata secreta la Moscova a celui mai faimos fugar din Europa devenit spion rus
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. 3 lucruri pe care angajații inteligenți le fac și care îi sperie pe șefii toxici: „Trebuie să-i iei prin surprindere”
  2. Polițist executat cu 24 de gloanțe, într-o benzinărie. Criminalul: "Am avut o zi proastă". Unde a avut loc tragedia
  3. Viziunea „super-Sparta” a lui Netanyahu pregătește Israelul pentru un viitor de izolare economică ANALIZĂ
  4. Dmitri Kozak, unul dintre oamenii-cheie de la Kremlin, demisionează "voluntar". Anterior, îi făcuse câteva propuneri sensibile președintelui Putin
  5. „Ar fi o mare greșeală” ca UE să nu integreze Ucraina în arhitectura sa de apărare, spune un comisar european
  6. Bilet ascuns sub tastatură de Tyler Robinson, probă centrală în dosarul uciderii lui Charlie Kirk. Mesajul scris pe hârtie VIDEO FOTO
  7. O brățară de aur, veche de 3.000 de ani, a dispărut de la cel mai faimos muzeu din Cairo. Incidentul a fost făcut public abia după trei zile. Ce explicații oferă autoritățile
  8. Cine este sportiva rănită în accidentul provocat de Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu. A jucat pentru România în BJK Cup
  9. Fost ministru al Justiţiei, felicitări pentru Nicuşor Dan după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu. "Am fost ţinta unui atac la securitatea naţională"
  10. Departamentul de Justiție din SUA șterge un studiu care arată că teroriștii interni sunt cel mai adesea de extremă dreapta

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!