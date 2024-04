Un important academician rus a transmis într-o dezbatere TV că Federația rusă ar trebui să aibă ca obiectiv "cucerirea" singurului stat american care nu este acoperit de garanția de securitate colectivă prevăzută de articolul 5 al NATO.

El se referea la Hawaii. În timpul discuției, acesta a sugerat că „zona sanitară” ar trebui să ajungă până la Munții Carpați, potrivit adevarul.ro.

Sidorov, decan la Universitatea de Stat din Moscova, a făcut aceste declarații într-o emisiune moderată de cunoscutul propagandist rus Vladimir Soloviov, la postul de stat Rossia 1.

"NATO acoperă toate statele americane, cu excepția unuia singur. Acesta este cel de capturat. Asta am spus întotdeauna", a spus Sidorov, cu referire clară la Hawaii.

"Where should the 'sanitary zone' end? Somewhere near the Carpathian [mountains]".

"Oh, come on. The Atlantic [ocean]."

"Why do we need the Atlantics?"

"You don't. I do."

Russian propagandists discuss the borders of "denazification." They are serious, by the way. pic.twitter.com/yYzPmCiGUv