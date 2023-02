Ciudatul caz al unui mercenar Wagner despre care s-a spus că a fost ucis cu un baros pentru dezertare. O nouă înregistrare îl arată cerându-și iertare VIDEO

O înregistrare video care pare să arate execuţia cu un baros a unui mercenar rus care a dezertat din grupul Wagner în timp ce lupta în Ucraina a fost distribuită masiv, luni, pe reţelele sociale, dar fondatorul Wagner, Evgheni Prigojin, a lăsat în cele din urmă să planeze îndoiala şi a refuzat să spună dacă presupusa victima a fost ucisă sau nu. În schimb, canalul de pe Telegram al grupului său a publicat un nou videoclip în care apare respectivul bărbat şi mulţumeşte că a fost "iertat", relatează Reuters şi BBC.

După publicarea primului filmuleţ, în care era prezentată execuţia lui Dmitri Iakuşcenko, presupusul dezertor din Wagner, publicaţia rusă Ostorojno Media, condusă de o celebră jurnalistă rusă, Ksenia Sobceak, a cerut o confirmare, iar fondatorul Wagner, Evgheni Prigojin, a răspuns pe canalul său Telegram într-un stil enigmatic, sugerând că a fost vorba despre o punere în scenă, o manipulare: "Ksenia, nu lua totul cu atâta dramatism. Copiii se distrează. Tu credeai că filmul despre Iakuşcenko este o dramă cu un singur episod ... Dar dacă doreşti, putem împărtăşi cu tine şi următorul episod", a scris Prigojin.

Canalul lui Prigojin a postat apoi un videoclip intitulat "Iakuşcenko" în care aparent personajul primului film apare în faţa unui zid de beton şi spune că, spre ruşinea sa, a fost luat prizonier de forţele ucrainene, dar a adus înapoi informaţii valoroase care au salvat vieţile colegilor. "Din acest motiv am fost iertat, fapt pentru care sunt extrem de recunoscător", spune el. Deasupra, există un mesaj pe care scrie "Dmitri Iakuşcenko este un tip de treabă".

Reuters menţionează că nu a putut să verifice imediat autenticitatea niciunuia dintre cele două videoclipuri, ordinea în care au fost realizate sau dacă personajul, care a declarat că s-a născut în Crimeea şi a fost recrutat din închisoare de grupul Wagner, vorbea liber sau sub constrângere.

Canalul lui Prigojin, Zona Gri, îl comparase pe cel identificat drept "Iakuşcenko" cu Evgheni Nujin, un alt bărbat prezentat ca fiind un dezertor din Wagner, care, la fel, în noiembrie, fusese arătat într-o înregistrare video în timp ce era executat cu un baros.

Într-un rar interviu acordat săptămâna trecută unui blogger militar rus, Prigojin a declarat că barosul este un "instrument frumos" şi un simbol, dar a spus că nu ştie nimic dacă că ar fi fost folosit pentru a pedepsi trădătorii.

Confuzia voit cultivată de Prigojin face să fie neclară în prezent care este starea celui numit Iakuşcenko - nu există nicio confirmare că acesta este încă în viaţă, în ciuda mesajului dlui Prigojin de pe Telegram. Este posibil ca Iakuşcenko să se fi întors la Wagner printr-un schimb de prizonieri, dar acest lucru nu a fost confirmat, scrie BBC.

În prima înregistrare video publicată luni de canalul Telegram Zona Gri, el recunoscuse că a fugit în partea ucraineană, după care a fost capturat şi a ajuns înapoi la Wagner.

Aparenta "execuţie" cu barosul, filmată într-o pivniţă, a fost prezentată ca fiind "procesul unui trădător". În cea de-a doua înregistrare video de luni, Iakuşcenko a declarat:

"În Wagner, toată lumea are dreptul de a-şi corecta greşelile. Când am fost capturat, am spus tot felul de prostii şi încă îmi este ruşine, dar a fost singura modalitate de a supravieţui. La întoarcerea din captivitate, am adus o mulţime de informaţii valoroase care au salvat vieţile multor băieţi, aşa că am fost iertat, lucru pentru care sunt foarte recunoscător".

