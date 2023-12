Dezvăluiri despre secretele lui Oppenheimer, părintele bombei atomice, furate de un spion rus: Legătura neștiută cu Putin VIDEO

„Oppenheimer”, noul film epic regizat de Christopher Nolan, duce publicul în mintea și deciziile morale ale lui J. Robert Oppenheimer, liderul echipei de oameni de știință străluciți din Los Alamos, New Mexico, care a construit prima bombă atomică din lume. Dar sovieticii au furat secrete nucleare și l-au vizat pe Oppenheimer, „părintele bombei atomice”, cu ajutorul unui spion, George Koval, cu numele de cod DEVAL.

Vladimir Putin l-a admirat și apreciat enorm pe Koval pentru contribuția sa adusă Uniunii Sovietice, pentru dezvoltarea primei bombe atomice de către Moscova. Putin l-a onorat postum pe Koval în 2007 cu medalia ”Erou al Rusiei”, după ce acesta a murit în 2006, potrivit The Conversation.

Acuzațiile potrivit cărora Oppenheimer, numit ”părintele bombei atomice”, ar fi fost un spion sovietic și un risc de securitate – un obiectiv major al filmului – au fost infirmate. În decembrie 2022, administrația Biden a anulat postum decizia din 1954 a Comisiei pentru Energie Atomică din SUA de a revoca autorizația de securitate a lui Oppenheimer, considerând acest proces părtinitor și nedrept.

După Ucraina și Israel o nouă criză zguduie lumea: Șocul ce blochează globul, pierderi de 9 miliarde de dolari pe zi

Ads

Spionajul sovietic în cadrul Proiectului Manhattan a schimbat istoria. Până la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, spionii lui Stalin au livrat secretele bombei atomice Kremlinului. Acest lucru a accelerat proiectul primei bombe atomice a Moscovei. Când sovieticii au detonat prima lor armă atomică în august 1949, aceasta a fost o replică a armei construite la Los Alamos și aruncată de americani la Nagasaki.

Chiar și acum, după 80 de ani, secrete despre spionajul nuclear sovietic încă apar. Un agent sovietic al cărui spionaj a fost dezvăluit doar recent este George Koval (nume de cod DEVAL), un inginer american care a fost recrutat în Proiectul Manhattan, unde a lucrat cu „inițiatorii” bombei cu poloniu la o unitate din Dayton, Ohio.

Ads

O confluență singulară de evoluții l-a forțat pe Zhorzh Abramovici Koval să iasă din obscuritate. În primul rând, în ultimul deceniu, analiștii de informații occidentali și istoricii războiului rece au început să înțeleagă rolul GRU, agenția de informații militare sovietice (acum rusă), în dezvoltarea programului de arme nucleare al URSS în anii 1940.

Savanții occidentali au revizuit narațiunea spionajului din războiul rece pentru a da seama de activitățile lui Koval, în cei doi ani în care a lucrat la laboratoarele nucleare ultrasecrete din Oak Ridge, Tennessee și Dayton, Ohio.

Începând cu anii 1940, rapoartele de informații sovietice interceptate au ajutat la implicarea unor spioni conduși de KGB precum Julius și Ethel Rosenberg și Harry Dexter White, un oficial înalt al Departamentului Trezoreriei sub președintele Franklin Roosevelt, care a murit în urma unui atac de cord la scurt timp după ce a fost chemat în fața ONU.

Ceea ce se poate aduna până acum – din arhivele occidentale și sovietice, documente FBI, burse actuale și interviuri cu foștii colegi supraviețuitori ai lui Koval din Statele Unite și rudele sale din Rusia – este că era perfect poziționat pentru a fura informații despre una dintre cele mai importante părți ale bombei, dispozitivul care inițiază reacția nucleară.

Ads

Mutare secretă a lui Putin în războiul din Ucraina: Fotografiile din satelit au demascat Rusia VIDEO FOTO

Acest lucru a necesitat nu numai o planificare atentă, un antrenament riguros și o minciună nesăbuită, ci și întorsături uluitoare ale norocului. Și, spre deosebire de cunoscuții spioni KGB, Haynes notează: „Koval a fost un agent antrenat, nu un civil american. Era acea raritate, pe care o vezi mult în ficțiune, dar rar în viața reală - un ”agent în adormire”. Un agent de penetrare. Un ofițer profesionist”, scrie Smithsonian Mag.

Nu este clar cum și când GRU l-a recrutat pe George, dar după ce și-a primit diploma, a părăsit Moscova ca parte a unui subterfugiu: „Am fost recrutat în armată în 1939 pentru a acoperi dispariția mea de la Moscova”, i-a scris Koval mai târziu lui Arnold. Kramish, un om de știință american cu care avea să se împrietenească. „Nu am acceptat o ofertă de pregătire militară și serviciu ca ofițer de armată la acea vreme, nu am depus jurământul și nici nu am purtat uniformă aici”.

Ads

Un lucru pe care îl explică corespondența lui Koval este modul în care s-a întors în Statele Unite în 1940, deși părinții lui renunțaseră la pașaportul american: „Am intrat în SUA în octombrie 1940 la San Francisco”, i-a scris el lui Kramish. „A venit cu o cisternă mică și tocmai a ieșit prin punctul de control împreună cu căpitanul, soția și fiica lui, care au mers împreună cu el”.

Potrivit lui Lota, Koval a fost acuzat de ținerea evidenței poloniului lui Oak Ridge. Printr-un contact sovietic cunoscut sub numele de cod Clyde, Koval a transmis Moscovei informații de producție despre acesta prin curieri, telegrame codificate și valiză diplomatică de la Ambasada Sovietică la Washington. Un fapt esențial pe care l-a transmis a fost că poloniul lui Oak Ridge era trimis la laboratoarele Proiectului Manhattan din Los Alamos.

Dar pe 29 august 1949, sovieticii au detonat prima lor bombă atomică, la locul lor de testare Semipalatinsk din Kazahstan. Dispozitivul era o armă cu plutoniu. Abia în 2007 oficialii militari ruși au dezvăluit un factor crucial în realizarea lor accelerată: inițiatorul acelei bombe a fost „pregătit după „rețeta” oferită de agentul de informații militare Delmar—Zhorzh Abramovici Koval”, a informat ziarul Krasnaya Zvezda.

Ads