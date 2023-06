Dilema Rusiei. Armata, împărțită între a-şi apăra frontiera şi a înainta în Donbas și în sudul Ucrainei VIDEO

Armata rusă este împărţită între apărarea frontierei sale, care s-a dovedit extrem de vulnerabilă la incursiunile inamice, şi înaintarea în Donbas, unde unităţile cecene i-au înlocuit pe mercenarii grupului Wagner, scrie duminică agenţia EFE.

Regiunea Belgorod, cea mai slabă verigă de la graniţă, deoarece împarte 540 de kilometri cu regiunile ucrainene Lugansk, Harkov şi Sumî, a fost atacată neîntrerupt în ultimele două săptămâni, fără ca, aparent, Kremlinul să poată face nimic pentru a împiedica acest lucru.

Între timp, Kievul spune că totul este pregătit pentru a lansa contraofensiva, al cărei prim pas ar fi tocmai acela de a forţa Rusia să îşi retragă trupele din Ucraina pentru a-şi proteja teritoriul.

Belgorodul deja nu mai reprezintă spatele frontului, ci prima linie a acestuia. Guvernatorul său, Viaceslav Gladkov, îi informează pe ruşi şi pe restul lumii de pe canalul său Telegram despre bombardamentele zilnice, care au făcut şapte morţi în rândul civililor vineri şi sâmbătă. "Ascultaţi de autorităţi şi părăsiţi-vă temporar casele pentru a păstra cel mai important lucru, care este viaţa voastră şi a celor dragi vouă", a scris el duminică.

Oficialul a explicat că apelul său nu se referă doar la districtul Şebekino, care a fost cel mai grav afectat de atacurile din ultimele zile, ci la toate districtele aflate sub bombardament.

Gladkov, care a estimat că peste 4.000 de civili au fost deja evacuaţi, a anunţat sâmbătă evacuarea urgentă a 600 de copii din localităţile de frontieră, în timp ce alţi o mie vor fi trimişi în peninsula anexată Crimeea.

