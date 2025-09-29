Medvedev revine la amenințările cu războiul nuclear în Europa: ”Există întotdeauna șansele unui accident fatal”

Autor: Aniela Manolea
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 14:53
917 citiri
Medvedev revine la amenințările cu războiul nuclear în Europa: ”Există întotdeauna șansele unui accident fatal”
Dmitri Medvedev a lansat noi amenințări cu utilizarea arsenalului nuclear al Rusiei FOTO X/@visegrad24

Fostul președinte al Federației Ruse și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate de la Moscova, Dmitri Medvedev, a revenit la amenințările voalate cu un război nuclear în Europa. Liderul care a făcut rocada președinte/premier cu Vladimir Putin în 2012 a declarat luni, 29 septembrie, că „există întotdeauna șansele unui accident fatal”, menționând armele de distrugere în masă ale Rusiei.

Cunoscut pentru opiniile sale radicale publicate pe Telegram în special după invazia Ucrainei din 2022, fostul lider rus nu este la prima amenințare cu utilizarea arsenalului nuclear al Moscovei.

„Scenariile unui război cu Rusia sunt promovate la fiecare chioșc de ziare din Europa. Nu se poate așa”, a transmis Medvedev, citat de agenția de presă rusă TASS.

„Există întotdeauna șansele unui accident fatal”, a continuat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

Dmitri Medvedev spune că Rusia trebuie să rămână „în alertă”.

„Un asemenea conflict (între Europa și Rusia, n.r.) este însoțit de un risc absolut real al escaladării într-un război în care se folosesc arme de distrugere în masă”, a mai spus Medvedev.

Tema focoaselor nucleare rusești a fost abordată cu regularitate de către fostul președinte al Federației Ruse în ultimii ani.

„Ei riscă să intre în acțiunea paragrafului 19 din fundamentele politicii de stat a Rusiei în domeniul descurajării nucleare”, a transmis Medvedev în ianuarie 2024. Câteva luni mai târziu, a amenințat statele mici din NATO cu distrugerea completă în cazul unui război.

Paragraful 19 din doctrina nucleară a Rusiei pentru 2020 stabilește condițiile în care un președinte rus ar lua în considerare utilizarea unei arme nucleare. În linii mari, s-ar întâmpla ca răspuns la un atac cu arme nucleare sau alte arme de distrugere în masă sau la utilizarea armelor convenționale împotriva Rusiei „atunci când însăși existența statului este pusă în pericol”.

Problemele economice i-ar putea forța mâna lui Putin
Problemele economice i-ar putea forța mâna lui Putin
Economia rusă se află în dificultate, veniturile din energie au scăzut drastic, iar deficitul bugetar este în creștere. Dacă UE și SUA vor intensifica sancțiunile, situația ar putea...
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Andrei Caramitru avansează o dată când pentru Kremlin ar urma „end-game”
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Andrei Caramitru avansează o dată când pentru Kremlin ar urma „end-game”
Rusia va introduce o interdicție parțială asupra exporturilor de motorină până la sfârșitul anului și va extinde interdicția existentă asupra exporturilor de benzină, a declarat...
#Rusia, #Dmitri Medvedev, #arme nucleare Rusia, #arme distrugere masa, #razboi Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Emma Raducanu a vorbit despre originile sale si publicul a ramas "socat". Ce scriu americanii
Digi24.ro
Kremlinul face acuzatii grave dupa ce partidul Maiei Sandu a castigat alegerile: "E ceva ce putem afirma cu certitudine"
Adevarul.ro
Cum vad italienii asemanarea cu romanii: "Stramosii lor erau, in esenta, dacii de la Marea Neagra, cuceriti de romani"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Noi fragmente de dronă descoperite în județul Tulcea. MApN, SRI și Poliția de Frontieră fac verificări
  2. Premierul suedez indică Rusia ca sursa „probabilă” a incidentelor cu drone de la aeroporturile scandinave
  3. După valul de vreme rece, temperaturile vor crește cu 10 grade. Când și unde sunt anunțate maxime de 22 de grade
  4. Medvedev revine la amenințările cu războiul nuclear în Europa: ”Există întotdeauna șansele unui accident fatal”
  5. Pilotul rănit grav după ce s-a prăbușit cu avionul, la Iași, transferat în străinătate. Care este starea consilierului AUR
  6. „Putin nu se va opri”: avertisment dur privind provocările Moscovei pe ruta Kaliningradului
  7. Cauza producerii incendiului de la hotelul din Prahova, cu două victime. Explicația ISU
  8. UPDATE Un alt copil care a fost internat la Spitalul Sf. Maria din Iași a murit. Consiliul Județean discută demiterea managerului spitalului
  9. Managera Spitalului „Sf. Maria” Iași, demisă și numită manager medical după moartea copiilor de la ATI în urma unei infecții bacteriene
  10. Agenții lui Trump au fost umiliți de un curier pe bicicletă în Chicago. Imaginile devenite virale cu eșecul agenților americani de a-l prinde VIDEO