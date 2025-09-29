Medvedev revine la amenințările cu războiul nuclear în Europa: ”Există întotdeauna șansele unui accident fatal”

Dmitri Medvedev a lansat noi amenințări cu utilizarea arsenalului nuclear al Rusiei FOTO X/@visegrad24

Fostul președinte al Federației Ruse și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate de la Moscova, Dmitri Medvedev, a revenit la amenințările voalate cu un război nuclear în Europa. Liderul care a făcut rocada președinte/premier cu Vladimir Putin în 2012 a declarat luni, 29 septembrie, că „există întotdeauna șansele unui accident fatal”, menționând armele de distrugere în masă ale Rusiei.

Cunoscut pentru opiniile sale radicale publicate pe Telegram în special după invazia Ucrainei din 2022, fostul lider rus nu este la prima amenințare cu utilizarea arsenalului nuclear al Moscovei.

„Scenariile unui război cu Rusia sunt promovate la fiecare chioșc de ziare din Europa. Nu se poate așa”, a transmis Medvedev, citat de agenția de presă rusă TASS.

„Există întotdeauna șansele unui accident fatal”, a continuat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

Dmitri Medvedev spune că Rusia trebuie să rămână „în alertă”.

„Un asemenea conflict (între Europa și Rusia, n.r.) este însoțit de un risc absolut real al escaladării într-un război în care se folosesc arme de distrugere în masă”, a mai spus Medvedev.

Tema focoaselor nucleare rusești a fost abordată cu regularitate de către fostul președinte al Federației Ruse în ultimii ani.

„Ei riscă să intre în acțiunea paragrafului 19 din fundamentele politicii de stat a Rusiei în domeniul descurajării nucleare”, a transmis Medvedev în ianuarie 2024. Câteva luni mai târziu, a amenințat statele mici din NATO cu distrugerea completă în cazul unui război.

Paragraful 19 din doctrina nucleară a Rusiei pentru 2020 stabilește condițiile în care un președinte rus ar lua în considerare utilizarea unei arme nucleare. În linii mari, s-ar întâmpla ca răspuns la un atac cu arme nucleare sau alte arme de distrugere în masă sau la utilizarea armelor convenționale împotriva Rusiei „atunci când însăși existența statului este pusă în pericol”.

