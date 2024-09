Doi elevi ruși au incendiat un elicopter militar de 15 milioane de dolari, cu țigara FOTO

Doi adolescenți ruși au incendiat și distrus un elicopter militar Mi-8 pe un aeroport folosind lichid inflamabil și țigări, potrivit unor rapoarte, citat de Newsweek.

Elicopterul Mi-8 - estimat de agenția de informații militare ucraineană GUR la un cost de până la 15 milioane de dolari - a fost incendiat pe aeroportul Noiabrsk din districtul autonom Arctic Iamalo-Neneț din Rusia, marți seară, 10 septembrie, potrivit canalului Telegram Baza, care are legături cu serviciile de securitate ale Rusiei.

Incidentul se adaugă unui șir de accidente și cazuri de sabotaj, deoarece, de la începutul conflictului din Ucraina, forțele aeriene ale Rusiei au mai avut parte de pierderi de aeronave care nu au legătură cu misiunile de luptă deasupra țării devastate de război.

Adolescenții, în vârstă de 13 și 14 ani, s-au îndreptat către heliportul unde era staționat elicopterul și l-au stropit cu lichid inflamabil.

"Școlarii au dat foc elicopterului cu țigări. După ce au turnat lichidul pe aparatul de zbor, băieții au decis să fumeze și apoi au aruncat o țigară în el. Nu a luat foc. Apoi unul dintre băieți și-a aprins o a doua țigară și a aruncat-o în lichidul inflamabil. În acel moment, a avut loc o explozie”, susține canalul de Telegram Baza.

A pair of Russian schoolchildren torched a Russian Mi-8T transport helicopter (RA-24519) at Noyabrsk airfield, Siberia. The helicopter is a complete loss.

The pair reportedly carried out the attack after receiving an offer of 5 million rubles from an unknown figure on telegram. pic.twitter.com/RzP1hjR1Zd