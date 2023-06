Peroanele Gării din Rostov-pe-Don erau înţesate, sâmbătă, potrivit unor imagini postate de ziarul Kommersant pe Telegram.

Oraşul Rostov-pe-Don a fost preluat sâmbătă de trupe rebele Wagner.

Potrivit unui corespondent al ziarului de la faţa locului, ”cozi mari de aşteptare s-au format în gara de la periferie”.

People are massively trying to leave #Rostov. In the video: "Rostov Main" station. pic.twitter.com/49AWHSWVdP