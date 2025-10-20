Rusia ține Europa sub presiune și testează unitatea și reziliența Occidentului printr-un „război de uzură” hibrid. Analiza unui reputat expert în relații internaționale

De la invazia Georgiei și anexarea Crimeei până la atacurile cibernetice, dronele misterioase și presiunile energetice asupra Europei, Rusia urmează o strategie coerentă și de lungă durată menită să redeseneze arhitectura de securitate a continentului.

Potrivit unei analize publicate pe platforma The Conversation, citate de Digi 24, Kremlinul nu caută un război direct cu NATO, ci testează constant unitatea și reziliența Occidentului printr-un „război de uzură” hibrid, în care presiunea permanentă ține locul confruntării deschise.

Scopul Rusiei este să exercite puterea militară atunci când este necesar, să se angajeze în tactici de război de tip „zonă gri” atunci când este posibil și să exercite presiune politică peste tot.

Moscova vrea redesenarea hărții Europei

Moscova face toate acestea de decenii, cu un singur obiectiv: să redeseneze harta securității Europei, fără a declanșa un război direct cu NATO, scrie Christo Atanasov Kostov, profesor de istorie și relații internaționale la IE University, într-o analiză publicată pe platforma The Conversation. Acest obiectiv nu este nici improvizat, nici ambiguu și, în esență, este iredentist – urmărește să inverseze expansiunea NATO de după Războiul Rece și să reafirme o sferă de influență rusească în Europa.

Această concentrare singulară a fost cea care a guvernat acțiunile Rusiei în perioada premergătoare invaziei Ucrainei. În decembrie 2021, Moscova a cerut NATO să interzică Ucrainei și Georgiei să se alăture alianței și ca forțele NATO să se retragă la pozițiile lor din mai 1997, unde se aflau înainte ca vreun fost stat sovietic din Europa de Est să se alăture NATO.

Aceasta nu a fost o strategie diplomatică de deschidere a invaziei terestre din februarie 2022, ci un obiectiv în sine. Din perspectiva Kremlinului, extinderea NATO este atât o umilință, cât și o amenințare existențială și trebuie stopată cu orice preț.

Un set de instrumente pentru presiune

Acțiunile Rusiei pot fi interpretate în diverse moduri ca fiind presiuni la limită, acțiuni de tip „brinkmanship” (politică de risc calculat) sau presiuni diplomatice. De fapt, toate aceste etichete sunt corecte, dar Rusia le folosește împreună pentru a estompa granițele tipice dintre diplomație, acțiune militară și propagandă internă.

Putem împărți „trusa” de presiune a Moscovei în diferite tipuri de acțiuni.

Strategii de tip „brinkmanship” pentru a forța dialogul: Escalada militară, de la acumularea de trupe până la invazia însăși a Ucrainei, creează crize care atrag atenția Occidentului.

Rusia creează situații de urgență pentru a câștiga un avantaj în negocieri, așa cum a făcut-o cu succes în timpul Războiului Rece și, mai recent, în Georgia în 2008 și în Ucraina din 2014 încoace.

Acțiuni de sondare în zona gri: Incursiunile cu drone și avioane deasupra Germaniei, Estoniei, Danemarcei și Norvegiei sunt teste deliberate ale capacității de detectare și răspuns a NATO. De asemenea, acestea servesc mai mult scopului practic de a colecta informații despre acoperirea radar și pregătirea de acțiune fără a intra în ostilități deschise.

Presiune hibridă asupra aliaților NATO mai mici: Atacurile cibernetice și întreruperile energetice din diferite state membre ale UE sunt concepute pentru a testa solidaritatea alianței. Moscova selectează statele mai mici și mai slabe pentru a alimenta resentimentele și îndoielile în cadrul NATO.

Teatrul intern: Pentru Putin, confruntarea cu Occidentul este o idee bună acasă. După cum a afirmat recent Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, „Europa se teme de propriul război” . Pentru Kremlin, această teamă întărește ideea că Rusia este puterea asertivă, iar Occidentul este indecis.

Utilizarea acestor instrumente de către Rusia nu este nouă – ea se bazează pe strategii care au fost rafinate de la prăbușirea Uniunii Sovietice. De la Transnistria la Abhazia, Osetia de Sud și Donbas, Moscova susține războaie „nerezolvate” care blochează statele din NATO și UE, menținând influența rusă pe termen nelimitat.

„Testul permanent” al Rusiei

Astăzi, strategia Kremlinului favorizează din ce în ce mai mult mijloacele hibride – drone, atacuri cibernetice, dezinformare și șantaj energetic – în detrimentul războiului. Acestea nu sunt provocări aleatorii, ci o campanie coerentă de testare. Fiecare incursiune și atac servește unui scop-diagnostic: Poate Europa detecta?

Poate coordona un răspuns comun? Poate implementa acest răspuns rapid și eficient? După cum au recunoscut oficialii belgieni după o serie recentă de observări de drone, continentul trebuie să „acționeze mai rapid” în construirea sistemelor de apărare aeriană. Fiecare astfel de recunoaștere întărește convingerea Moscovei că Europa este nepregătită și divizată.

În plan intern, aceste momente sunt prelucrate în fragmente de propagandă pentru televiziunea de stat, unde experții batjocoresc „slăbiciunea” europeană și prezintă dezordinea continentului drept o validare a poziției conflictuale a Kremlinului. Această criză fabricată, la rândul ei, este cea mai recentă aplicare a unei strategii bine puse la punct.

În ceea ce privește Occidentul, scopul este epuizarea, nu cucerirea – un „test permanent” menit să secătuiască resursele și unitatea printr-o presiune constantă, de nivel scăzut. Ce urmează? Provocările tot mai intense ale Rusiei la adresa NATO și a Europei nu pot fi menținute ca status quo.

Scenariile posibile

În stadiul actual, există trei scenarii posibile despre unde ar putea duce:

O nouă confruntare pe termen lung: Acesta pare cel mai probabil rezultat, pentru că NATO nu poate ceda cerințelor fundamentale ale Rusiei fără a submina principiile sale fondatoare. Conflictul ar lua probabil forma unei confruntări prelungite: mai multe trupe pe flancul estic al alianței, creșterea bugetelor de apărare și o nouă Cortină de Fier în Europa.

„Finlandizarea” Ucrainei: Un rezultat posibil, deși instabil, ar putea reprezenta forțarea Ucrainei către un statut neutru – renunțând la apartenența la NATO în schimbul unor garanții, așa cum a făcut Finlanda în timpul Războiului Rece. Din perspectiva Occidentului, acest lucru ar recompensa agresivitatea Moscovei și i-ar consolida dreptul de veto asupra suveranității vecinilor.

Escaladare prin calcule greșite: Într-un peisaj de tensiune sporită, chiar și un incident minor – doborârea unei drone, un atac cibernetic eșuat – ar putea degenera într-o confruntare mai amplă. Un război deliberat între NATO și Rusia este încă improbabil, dar nu mai este de neconceput.

Imperativul Europei: reziliența

Abordarea Kremlinului se bazează pe fragmentare; răspunsul Europei trebuie să fie coeziunea. Asta înseamnă dezvoltarea anumitor capabilități:

Apărare integrată aeriană și antirachetă: Construirea unui scut continental autentic, închizând breșele pe care dronele și sistemele hipersonice le-ar putea exploata.

Apărare hibridă colectivă: Tratarea atacurile cibernetice sau incursiunilor cu drone ca provocări la nivelul întregii alianțe. Un mecanism unic de răspuns NATO, convenit în prealabil, ar priva Moscova de capacitatea de a izola membrii.

Autonomie tehnologică și politică: Investiții în industriile europene de apărare, independența în ceea ce privește energia regenerabilă și lanțuri de aprovizionare rezistente. Securitatea începe acum cu autosuficiența, mai ales în contextul unui sprijin șovăielnic din partea SUA.

Descurajare prin diplomație: Europa trebuie să combine descurajarea militară credibilă cu un angajament pragmatic, asigurându-se că mijloacele de comunicare rămân deschise pentru a preveni escaladarea.

Strategia Rusiei nu este reactivă, ci structurală. Kremlinul încearcă să forțeze Occidentul să accepte o ordine de securitate redefinită printr-un amestec de coerciție, sondare și testare perpetuă. Instrumentele pot varia – de la tancuri la drone, de la invazie evidentă la un război hibrid de uzură – dar scopul persistă: să submineze unitatea europeană și să restabilească sfera de influență pierdută de Rusia în 1991. Provocarea cu care se confruntă Europa este la fel de clară. Trebuie să reziste oboselii crizelor fără sfârșit și să demonstreze că reziliența, nu frica, definește viitorul continentului. Provocările Moscovei vor continua până când costurile vor deveni prohibitive. Doar o Europă unită și pregătită poate realiza acest lucru.

