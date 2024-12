Rusia face exerciții militare cu nave, avioane și cu armament hipersonic de ultimă generație în estul Mării Mediterana VIDEO

Ministerul rus al Apărării a anunţat marţi, 3 decembrie, desfăşurarea de manevre navale de amploare în estul Mediteranei, în largul coastelor Siriei, cu armament hipersonic de nouă generaţie, într-un moment în care aliatul său sirian Bashar al-Assad pierde teren în faţa unei coaliţii de rebeli condusă de islamişti radicali, potrivit EFE şi AFP.

"Grupuri integrând diferite forţe antisubmarin şi de asalt efectuează tiruri cu rachete, artilerie şi torpile, precum şi bombardamente practice", se arată într-un comunicat al ministerului pe Telegram.

"Rachete de înaltă precizie au fost trase în mare şi în aer în estul Mediteranei în cadrul acestui exerciţiu vizând testarea metodelor de acţiune comună a marinei şi forţelor aeriene ruse", se afirmă în comunicat.

Rachete hipersonice Zirkon, cu o rază de acţiune de 1.000 de km, şi o rachetă de croazieră Kalibr au fost lansate în cadrul acestor exerciţii de pe fregatele Amiral Gorşkov şi Amiral Golovko şi de pe submarinul Novorossiisk, a precizat ministerul.

Russia is conducting maritime military drills off the coast of Syria

The Russian Defense Ministry announced that the Navy conducted mock drills using "high precision weapons" in the Mediterranean Sea today. pic.twitter.com/9aIdxY5LJc