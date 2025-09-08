Rusia pregătește Zapad 2025, cea mai importantă mișcare militară, după invazia Ucrainei. Tensiuni la granițele cu Europa, după experiența unui atac nuclear simulat asupra Varșoviei

Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate atunci când Kremlinul va organiza exercițiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de acest fel de la invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022.

Manevrele, care se vor desfășura între 12 și 16 septembrie, vor include și exerciții aproape de Polonia și Lituania, în timp ce Kremlinul exersează pentru o posibilă confruntare cu forțele NATO, potrivit politico.eu.

„Trebuie să luăm în serios exercițiile de lângă granițele NATO și UE; atât țările de frontieră, cât și NATO în sine le tratează cu maximă seriozitate”, a declarat viceministrul lituanian al apărării, Tomas Godliauskas. „Lituania și aliații noștri sunt pregătiți, uniți și vor monitoriza îndeaproape evoluțiile, gata să răspundă dacă va fi necesar”, a adăugat acesta.

Ca răspuns, țările NATO care se învecinează cu Rusia își desfășoară propriile exerciții militare.

Tarassi 25 implică zece țări NATO din Europa de Nord, în timp ce Lituania va organiza propriul exercițiu național de apărare, Thunder Strike.

Polonia organizează săptămâna aceasta exercițiul Iron Defender-25, la care participă 30.000 de militari. „Polonia va răspunde exercițiilor Zapad 2025 … într-un mod adecvat pe partea poloneză”, a declarat viceministrul apărării, Cezary Tomczyk, pentru postul polonez RMF.

Rusia organizează exercițiile Zapad aproximativ o dată la patru ani, începând cu 1999, iar neliniștea legată de acestea a devenit aproape o tradiție. Deși oficial sunt exerciții defensive, cel din 2009 a simulat un atac nuclear asupra Varșoviei, iar cel din 2021 a dus la o acumulare masivă de trupe în Belarus, folosite câteva luni mai târziu pentru a ataca Ucraina.

Pe fondul unei neliniști tot mai mari în NATO că Rusia ar putea extinde războiul său actual împotriva Ucrainei printr-un atac asupra unui stat membru — posibil în țările baltice — alianța urmărește cu mare atenție dacă exercițiul Zapad oferă indicii despre o viitoare ofensivă rusă, a declarat Tomas Janeliūnas, profesor la Institutul de Relații Internaționale și Științe Politice al Universității din Vilnius.

Observatorii occidentali vor folosi Zapad pentru a evalua nivelul de pregătire al armatei ruse, la trei ani după ce aceasta a atacat Ucraina — un război care a costat Rusia peste un milion de victime și a distrus cantități uriașe de echipament, dar care, în același timp, a intensificat economia de război a Rusiei.

„NATO monitorizează foarte atent activitatea militară a Rusiei. Nu vedem nicio amenințare militară imediată împotriva vreunui aliat NATO. Cu toate acestea, rămânem vigilenți”, a transmis alianța într-un comentariu scris.

Organizatorii Zapad susțin că exercițiile nu vor depăși 13.000 de militari, iar Belarus a declarat că invită observatori din țările NATO, precum și din cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

Trupele ruse și belaruse vor exersa, de asemenea, planificarea utilizării sistemelor de rachete Oreshnik, capabile să transporte focoase nucleare.

Rusia desfășoară și alte trei exerciții separate cu țările membre ale Organizației Tratatului de Securitate Colectivă — mascând dimensiunea reală a manevrelor, a declarat Consiliul German pentru Relații Externe. (OTSC include Rusia, Belarus, Armenia, Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan.)

„Se așteaptă ca scenariile acestor exerciții să indice tipul de război pentru care Rusia se pregătește împotriva Occidentului”, a precizat acesta.

Exercițiul Zapad va acoperi districtele militare Moscova și Leningrad din Rusia, exclava Kaliningrad, regiunea arctică, Marea Baltică și Marea Barents, precum și Belarus.

