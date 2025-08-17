Explozie puternică la o uzină militară din Rusia. 11 persoane au murit și 130 au fost rănite VIDEO

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 16 August 2025, ora 23:28
557 citiri
Explozie puternică la o uzină militară din Rusia. 11 persoane au murit și 130 au fost rănite VIDEO
Astfel de explozii sunt frecvente în uzinele militare ruse FOTO captură X/ OSINTtechnical

O explozie survenită vineri la o fabrică de muniții din regiunea rusă Riazan s-a soldat cu cel puțin 11 morți și 130 de răniți, au anunțat sâmbătă autoritățile ruse, care pun accidentul pe seama nerespectării standardelor de siguranță, transmite AFP.

Potrivit presei locale, explozia a afectat fabrica Elastik, situată la aproximativ 60 de kilometri de Riazan, capitala regională. Această uzină produce explozibili și muniții.

În 2021, o explozie accidentală în aceeași fabrică s-a soldat cu 17 decese.

Deși Ucraina recurge cu regularitate la atacuri cu drone asupra unor ținte rusești esențiale pentru industria militară rusă și pentru logistica armatei ruse, autoritățile ruse susțin că în explozia din respectiva fabrică a fost vorba despre nerespectarea standardelor de siguranță.

Astfel de explozii sunt frecvente în uzinele militare ruse, care lucrează în regim intensiv pentru a asigura nevoile armatei în războiul din Ucraina și măsurile de siguranță sunt adesea neglijate.

#Rusia, #explozie, #uzina militara, #fabrica munitii , #Rusia
