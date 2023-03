Partizanii din mișcarea ”Podul Negru” revendică explozia produsă în sediul FSB din orașul rusesc Rostov pe Don VIDEO

Mișcarea de partizani ”Podul Negru” a revendicat incendiul din clădirea FSB din Rostov pe Don, Rusia. Mesajul a fost publicat pe canalul de telegram al mișcării, luni, 20 martie, potrivit Meduza.

”FSB este un bastion al ipocriziei, violenței și nedreptății în țară. Angajații acestei structuri sunt cei care fabrică dosare penale împotriva persoanelor, storc afaceri de la antreprenori, sabotează civili, torturează opozanții și elimină fizic concurenții”, se arată în postare. Aceste cuvinte sunt atribuite persoanei care ar fi dat foc clădirii FSB. Mișcarea ”Podul Negru” susține că l-a ajutat.

Din postare reiese că incendiul s-a produs din cauza unui dispozitiv exploziv improvizat, care a fost plantat într-un container cu combustibil. Nu există o confirmare independentă a acestei informații.

The cause of the fire at the border control building of the #FSB in the #Rostov region is the ignition of electrical wiring, according to the Ministry of Emergency Situations of the #Russian Federation. pic.twitter.com/uBtuIDZ5zG