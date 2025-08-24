Cel puţin o persoană a murit duminică în urma exploziei unei butelii de gaz într-un magazin de jucării emblematic din Moscova, Magazinul Central al Copiilor, cunoscut de majoritatea ruşilor sub numele de „Deţki Mir”. Acesta este situat în piaţa Lubianka, în apropierea sediului Serviciului Federal de Securitate (FSB), principalul succesor al KGB-ului din era sovietică, relatează Reuters.

„Din păcate, conform informaţiilor preliminare, în urma incidentului, o persoană a decedat şi mai multe persoane au fost rănite”, a declarat primarul Moscovei, Serghei Sobianin.

Clădirea magazinului de jucării, care găzduieşte şi o serie de restaurante, magazine şi un cinematograf, a fost evacuată, au informat agenţiile de ştiri ruseşti.

Canalul Telegram Mash susţine că a explodat o butelie de heliu, iar TASS susţine, citând serviciile de urgenţă, că respectiva clădire nu este alimentată cu gaz.

Comitetul rus de Anchetă a deschis o investigaţie. Potrivit lui Sobianin, ar fi vorba despre o defecţiune tehnică a unui echipament.

