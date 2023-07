Explozie într-un oraș important din Rusia. Moscova a transmis că o rachetă ucraineană a fost doborâtă. „Un atac terorist” VIDEO

Circa 15 persoane au fost rănite în urma unei explozii survenite vineri în oraşul rus Taganrog, situat pe ţărmul Mării Azov aproape de graniţa cu Ucraina, Ministerul rus al Apărării precizând ulterior că o rachetă ucraineană S-200 a fost doborâtă deasupra oraşului.

"Regimul de la Kiev a efectuat un atac terorist cu o rachetă antiaeriană S-200 modificată pentru a ataca infrastructura rezidenţială a oraşului Taganrog, în regiunea Rostov", a transmis Ministerul rus al Apărării. Potrivit acestuia, racheta a fost interceptată de către antiaeriana rusă, dar resturi ale acesteia au căzut peste zone locuite ale oraşului şi au provocat astfel victime la sol.

On 28 July, a loud blast that occurred as a result of a "missile explosion" hit Taganrog, according to Rostov Governor Vasily Golubev

Local residents said they heard the blast targeted the city center and saw a cloud of smoke rising over it