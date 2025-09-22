Femeie ucisă de un urs în timp ce culegea fructe de pădure. Salvatorii îngroziți au găsit la fața locului doar cizmele victimei și o găleată mestecată de fiară

O femeie a fost prinsă într-o ambuscadă, atacată și ucisă de un urs brun în timp ce culegea fructe de pădure. Salvatorii îngroziți au găsit la fața locului doar cizmele victimei și o găleată mestecată de fiară.

Liudmila Komarova a reușit să scape, inițial, și a dat alarma pe cea mai mare insulă a Rusiei, Sahalin. Când salvatorii au ajuns, însă, la fața locului, au găsit doar cizmele Liudmilei, găleata ei cu fructe de pădure și rucsacul femeii, scrie Daily Mail.

Printre membrii echipei de căutare s-a aflat și fiul femeii în vârstă de 63 de ani. Prietena victimei, Natalia Borisovna, a spus Poliției că ea a fost prima care a văzut ursul și că a urlat la fiară: „Pleacă...”.

Ursoaica - o femelă cu un pui în apropiere - a atacat-o apoi cu sălbăticie pe Komarova. „Apoi s-a lăsat liniște”, a spus Natalia. „Încet, m-am îndreptat spre satul Laguri.”

Căutarea Liudmilei a trebuit să fie anulată peste noapte, deoarece ursoaica mamă și puiul au rămas aproape de „pradă”.

„Animalele se aflau la doar 35 de metri distanță, ceea ce făcea prea periculos să se continue operațiunile de căutare”, a relatat agenția de știri Tvokha.

Căutările au fost reluate luni, 22 septembrie.

Salvatorii au tras focuri de armă pentru a speria animalele, dar ursoaica se întorcea încontinuu la corpul sfâșiat al pensionarei.

Au fost forțați să o ucidă pe ursoaică, deoarece amenința să-i atace pe salvatori - iar puiul a fost rănit în schimbul de focuri.

Fiul femeii s-a numărat printre salvatorii care au recuperat cadavrul sfâșiat.

Ads