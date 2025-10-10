O anchetă jurnalistică despre cum trăiește familia purtătorului de cuvânt al lui Vladimir Putin a arătat că fiul lui Peskov a primit medalia „Pentru curaj”.

Însă în acel timp se afla într-o vacanță în Maldive, potrivit unei investigații din presa de opoziție din Rusia, citată de The Telegraph

Oficial, se presupune că Nikolai Peskov (Choulz) ar fi participat la războiul împotriva Ucrainei. Chiar Prigojin însuși a zis că băiatul lui Peskov este artilerist pentru Wagner. Însă nu este clar când a avut timp să facă acest lucru.

In a recent interview, Yevgeny Prigozhin said that Nikolai, son of Kremlin Press Secretary Dmitry Peskov, served as an artilleryman with Wagner PMC. pic.twitter.com/KkBRNwNskY — Russians With Attitude (@RWApodcast) April 22, 2023

Câteva luni după scandalul în care fiul lui Peskov a refuzat să se prezinte la comisariatul militar, tânărul a declarat că ar fi servit în „zona operațiunii speciale” ca membru al grupului Wagner și că ar fi primit chiar și medalia „Pentru curaj”.

Fiul oficialului susține că, în momentul scandalului provocat de apelul jurnalistului Dmitri Nizovțev, care s-a dat drept ofițer de la comisariatul militar — când Peskov-junior a refuzat să participe la mobilizare —, el de fapt se pregătea deja să plece la serviciu în cadrul grupului Wagner. Apelul a avut loc pe 21 septembrie 2022.

Potrivit spuselor sale, Nikolai ar fi petrecut „puțin mai puțin de jumătate de an” în armată.

Totuși, conform unei scurgeri de informații, deja pe 31 ianuarie 2023, Nikolai Peskov a părăsit Rusia, zburând spre Maldive.

A petrecut acolo trei săptămâni, dar se pare că nu s-a odihnit suficient: în septembrie 2023 a plecat din nou pentru câteva săptămâni pe „insulele paradisiace”.

În timpul războiului, el a fost de asemenea în Turcia și în Emiratele Arabe Unite.

Așadar, dacă fiul lui Peskov a primit într-adevăr o medalie, atunci a fost „pentru curajul” demonstrat pe stațiunile din străinătate, scrie sursa citată.

