Nikolai Peskov, fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, a declarat miercuri seara, 21 septembrie, că nu are ”nicio problemă să-și apere țara”, dar că va rezolva ”asta la un alt nivel”.

Fiul lui Peskov a fost sunat de jurnalistul Dmitri Nizovtsev care a spus că este un angajat al biroului militar de înregistrare și înrolare și i-a cerut să vină a doua zi, la ora 10.00, la un examen medical, arată perild.com.

Discuția a fost înregistrată.

Răspunsul lui Nikolai Peskov:

”Trebuie să înțelegeți, dacă știți că sunt domnul Peskov, nu știu cât de corect este ca eu să fiu acolo. Pe scurt, voi rezolva asta la un alt nivel”.

El a mai precizat că nu se va prezenta la biroul de înregistrare și înrolare militară și nu și-a dat acordul pentru a fi înregistrat ca voluntar.

„Trebuie să înțeleg în general ce se întâmplă și ce drepturi am. Mâine, ca să fiu dus, crede-mă, nici tu, nici eu nu avem nevoiede asta.

Nu am nicio problemă în a-mi apăra patria – dar trebuie să înțeleg oportunitatea apariției mele acolo, îți vorbesc despre anumite nuanțe politice”,a ami declarat Nikolai Peskov.

Apparently Peskov’s son got pranked. 😃😃

- This is military commissariat. You’re to report tomorrow at 10am to be mobilized.

- My name is Peskov. If you don’t understand it, I’ll address this issue on a different level…

- So, can we put you down as volunteer?

- Surely not! pic.twitter.com/bsrzadzCfJ