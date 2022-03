Macron anunță că Franța va oferi sprijin jurnalistei reținute în Rusia fiindcă a protestat împotriva războiului în direct

Președintele Emmanuel Macron a declarat marți, 15 martie, că Franța va oferi sprijin jurnalistei care a întrerupt un buletin de știri din Rusia ca să protesteze împotriva războiului din Ucraina.

Informația a fost confirmată de agenția de știri Reuters.

PARIS, March 15 (Reuters) - French President Emmanuel Macron on Tuesday said his country would offer support to a Russian woman who interrupted a live news bulletin on Russia's state TV Channel One to denounce the war in Ukraine.