Rusia susține că a împușcat un agent ucrainean în Sverdlovsk. Bărbatul este acuzat că voia să arunce în aer mașina unui cadru al unei fabrici de armament VIDEO

Serviciile ruse de securitate (FSB) anunţă marţi, 17 septembrie, că au ucis, în Rusia, un presupus agent al spionajului militar ucrainean (GUR), relatează AFP.

FSB îl acuză de faptul că voia să comită un atentat cu bombă.

The FSB has killed a man who allegedly prepared to blow up the car of one of the heads of a defense enterprise in the Sverdlovsk region - the FSB's Central Intelligence Service

The report described him as "an agent of Ukraine's military intelligence."

It is alleged that they…