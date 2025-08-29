Furie la Kremlin. Oamenii lui Putin amenință că Rusia va mărșălui spre Paris. "Macron va lustrui cizmele unui ofițer rus"

Președintele francez Emmanuel Macron a înfuriat regimul lui Vladimir Putin spunând că liderul rus este „un prădător și un căpcăun la ușa noastră”, referindu-se la amenințarea pe care o reprezintă pentru Europa, scrie Mirror.

Asociații lui Vladimir Putin au lansat un atac înfiorător asupra Franței, spunând că Rusia este gata să „mărșăluiască spre Paris”.

Tensiunile dintre cele două țări s-au intensificat, iar cel mai recent răspuns a venit de la principalul propagandist al lui Putin, Vladimir Soloviov, după ce președintele francez Emmanuel Macron s-a înfuriat pe liderul rus într-un interviu acordat postului de televiziune francez LCI, numindu-l „prădător și căpcăun la ușa noastră”.

Declarațiile lui Macron au fost imediat remarcate în Rusia și în special de Soloviov, care s-a bucurat de rolul său de principal propagandist al regimului Putin, el atacându-l frecvent pe Donald Trump, dar și NATO și liderii occidentali în general.

În emisiunea pe care o are la TV, Soloviov l-a vizat pe Macron și nu s-a abținut să lanseze o nouă tiradă. Referindu-se la profundele nemulțumiri ale Rusiei față de extinderea NATO, Soloviov a spus: „Inițial, în decembrie 2021, am declarat că apropierea NATO de granițele noastre era inacceptabilă.

Ads

„Îmi amintesc de videoclipul în care Vladimir Vladimirovici Putin, după un meci de hochei, vorbește cu Pavel Zarubin (jurnalist) și spune: «Uite, înțelegem ce fac. Construiesc infrastructură NATO la granițele noastre». Ce se întâmplă dacă rachetele sunt lansate din Harkov?”, a întrebat ziaristul.

„Și acum spun: ”Vom fi la granițele voastre, vom trimite trupe NATO acolo. De aceea vom fi pe Champs-Élysées. Iar Macron va lustrui cizmele unui ofițer rus”.

Liderii NATO au discutat despre garanțiile de securitate pentru o Ucraină postbelică, în urma summitului din Alaska al lui Trump cu Putin. Franța, împreună cu Marea Britanie și Estonia, și-a exprimat disponibilitatea de a trimite trupe pentru a menține pacea în Ucraina - o propunere care a fost respinsă categoric de Rusia săptămâna trecută.

Ultima dată când soldații ruși au onorat Parisul cu prezența lor a fost în urma războaielor napoleoniene din secolul al XIX-lea. Forțele rusești, împreună cu alți aliați ai Coaliției, au ajuns și au intrat în capitala franceză pe 31 martie 1814.

Ads