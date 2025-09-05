Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de forțele militare străine, afirmă Kremlinul. „Europa este aici”

Soldați NATO Foto: Facebook/NATO

Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de contingente militare străine și mai sunt multe de făcut înainte de o întâlnire la nivel înalt sau la cel mai înalt nivel între Moscova și Kiev pentru soluționarea conflictului din Ucraina, a declarat vineri, 5 septembrie, Kremlinul, potrivit Reuters.

Joi, 26 de țări s-au angajat să ofere garanții de securitate postbelice Ucrainei, care vor include o forță internațională terestră, maritimă și aeriană.

”Pot fi asigurate și furnizate garanții de securitate Ucrainei de către contingente militare străine, în special europene și americane? Cu siguranță nu, nu pot,” a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția de știri rusă RIA, în marja Forumului Economic Estic din orașul Vladivostok.

„Europa este aici”

Europenii sunt „gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care „s-a încheiat,” a spus miercuri, 3 septembrie, președintele francez, Emmanuel Macron, în timpul unei întâlniri cu Zelenski, la Paris.

„Europa este aici, pentru prima dată cu acest nivel de angajament și de intensitate. Acum problema este de a cunoaște sinceritatea Rusiei și a angajamentelor sale succesive atunci când ea a propus pacea cu SUA,” a declarat liderul francez în fața presei la Palatul Elysee.

