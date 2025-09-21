Cutremur la nivel înalt în Rusia. Generalul care trebuia să cucerească Kievul a fost dat afară din armată. Fusese țintă a furiei lui Kadîrov

Autor: Constantin Dimitriu
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 14:54
Generalul Aleksandr Lapin (stânga) FOTO Hepta

Generalul-colonel Alexander Lapin, care a condus grupul de armate "Centru" la începutul războiului și a fost ulterior transferat în Districtul Militar Leningrad, a fost demis din serviciul militar, relatează RBK, citată de Meduza.io.

De asemenea, publicația Tatar-inform, fără a cita surse, relatează că Lapin va deveni consilier al șefului Tatarstanului, Rustam Minnikhanov. Potrivit Tatar-inform, Lapin, care e originar din Kazan și absolvent al Școlii Superioare de Comandă a Tancurilor din Kazan, va supraveghea „apărarea militară, apărarea și afacerile pentru veterani” în cadrul administrației prezidențiale a republicii.

Lapin a fost înlocuit în funcția de comandant al Districtului Militar Leningrad de generalul-colonel Evgeny Nikiforov.

Alexander Lapin, în vârstă de 61 de ani, s-a născut în Kazan. La începutul războiului, în 2022, a condus Grupul de Armate „Centru”, care a ajuns până la periferia orașului Kiev. După ce trupele ruse s-au retras din nordul Ucrainei, acesta a fost transferat în estul țării, unde a cucerit, printre altele, Liman în regiunea Donețk, apoi Severodonețk și Lișiceansk în regiunea Luhansk.

Cu toate acestea, după ce trupele ruse s-au retras din Liman, Lapin a fost criticat de liderul cecen Ramzan Kadîrov, care l-a numit pe general „un om incompetent protejat de conducerea Statului Major General”. Lapin a fost demis în curând. În ianuarie 2023, Lapin a fost numit șef al Statului Major General al Forțelor Terestre ale Rusiei.

În martie 2024, Lapin a preluat comanda Districtului Militar Leningrad reconstituit, iar pe baza acestuia s-a format grupul „Nord”. Acesta era responsabil pentru sectoarele Harkov și Kursk. În Districtul Militar Leningrad sunt frontiera Rusiei cu Finlanda și Norvegia, țări NATO, bazele de submarine nucleare de la Marea Albă și peninsula Kola, unde se fac teste nucleare.

La începutul lunii august 2024, Forțele Armate Ucrainene au invadat regiunea Kursk. Wall Street Journal l-a considerat responsabil pe Alexander Lapin pentru lacunele din apărarea Rusiei în regiunea Kursk. La sfârșitul lunii august 2025, Ministerul Apărării a confirmat că generalul-colonel Evgheni Nikiforov a devenit noul comandant al grupării „Nord”.

