Marti, 28 Octombrie 2025, ora 12:03
Germania: Pregătirea elevilor pentru scenarii de război?

Ministrul federal de interne, Alexander Dobrindt, propune ca elevii să fie instruiți în școli pentru situații de criză și pentru eventuale scenarii de conflict armat. Ideea a stârnit imediat reacții puternice.

Într-un interviu acordat publicației Handelsblatt, ministrul conservator afirmă că școala trebuie să devină un loc în care pregătirea pentru crize ”să intre în normalitatea zilnică”. În scurt timp, un plan concret va fi prezentat publicului.

”Propunerea mea este ca într-un an școlar să se organizeze o lecție dublă cu elevii mai mari, pentru a discuta despre posibile scenarii de amenințare și despre cum să ne pregătim pentru ele. Copiii sunt surse esențiale de cunoștințe pentru familii”, a spus Dobrindt”.

Întrebat dacă recomandarea include și ideea de a face provizii acasă, Dobrindt a răspuns: ”Nu strică. Nu trebuie să fii prepper ca să înțelegi că o rezervă pentru câteva zile, o lanternă, baterii sau un radio cu manivelă sunt măsuri rezonabile de precauție. Dacă ai aceste lucruri, nu provoci panică, ci pur și simplu iei măsuri de prevedere”.

Propunerea ministrului a stârnit nemulțumirea stângii și dreptei radicale. Vicepreședinta grupului Die Linke, Nicole Gohlke, acuză guvernul că ”alimentează frica”. ”Consider inacceptabilă această alarmare, mai ales în rândul copiilor și tinerilor. Școala trebuie să rămână un spațiu protejat”, a spus experta în educație.

Alternativa pentru Germania (AfD) îl acuză, la rândul său, pe ministru de ”retorică belicoasă”. Expertul formațiunii în afaceri interne, Gottfried Curio, afirmă că Dobrindt ”face ca ideea unui război iminent să pară ceva inevitabil și firesc”.

Ghid pentru pregătirea populației

În interviu, Dobrindt a amintit că instituția pe care o conduce a elaborat un nou ghid pentru protecția populației, cu recomandări în cazul unei pene de curent sau pentru atacuri aeriene. ”Cererea pentru acest ghid este enormă, fără niciun fel de indignare. Oamenii vor să știe cum se pot pregăti, cum pot implica familiile cu copii, cum pot discuta despre crize. Exact aceasta este intenția documentului”.

Dobrindt a anunțat inclusiv un nou concept de protecție. ”Lucrăm la un pact pentru protecția civilă, ideea fiind că precauția este mai bună decât incertitudinea”, a spus ministrul, evocând nevoia de sisteme de avertizare și adăposturi, de la parcări subterane la subsoluri rezidențiale, precum și de planuri pentru aprovizionarea cu bunuri esențiale.

Protecția cibernetică se va face la un nou nivel

Ministerul Federal de Interne intenționează totodată să extindă semnificativ competențele autorităților de securitate pentru a respinge atacurile cibernetice asupra țintelor germane. Întrebat dacă Germania se află în pragul unei noi faze de escaladare a conflictului cu Rusia, Dobrindt a răspuns că acesta a fost deja depășit.

”Nu este suficient doar să facem față atacurilor cibernetice fără a suferi daune majore. Trebuie să fim capabili inclusiv să ne apărăm împotriva autorilor atacurilor cibernetice”, a spus ministrul.

El a adăugat că pregătește o modificare a legislației, care să permită atacarea autorilor atacurilor cibernetice împotriva Germaniei, ”în vederea respingerii atacului și a pericolului, chiar și atunci când serverele lor se află în afara Republicii Federale”.

Obiectivul autorităților de securitate germane nu va fi să lanseze atacuri proprii, ”ci să paralizeze infrastructura amenințării, adică să execute strict lovituri defensive, fără acțiuni ofensive”.

Germania, a mai spus Dobrindt, este din ce în ce mai des ținta agresiunilor cibernetice, în special în domeniul infrastructurii critice. ”Autorii sunt în principal Rusia și China”.

De asemenea, Dobrindt vede riscuri nu doar din exterior. Vorbind despre acuzațiile ce i se aduc Alternativei pentru Germania - care ar abuza de dreptul democratic la interpelări pentru a spiona în favoarea Rusiei -, politicianul creștin-social bavarez a declarat: ”AfD își arată deschis apropierea de Putin și se comportă ca un partid al lui Putin în Germania”.

