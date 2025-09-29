Rusia părăsește Convenția europeană împotriva torturii. Care este motivul invocat de Moscova

Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante nu mai este valabilă pe teritoriul Federației Ruse, după ce președintele Vladimir Putin a semnat luni, 29 septembrie, o lege care menționează retragerea Moscovei din convenție și din cele două protocoale ale sale.

„Este denunțată Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante din 26 noiembrie 1987 și a protocoalelor nr. 1 și nr. 2 din 4 noiembrie 1993 la aceasta, semnate în numele Federației Ruse la Strasbourg la 28 februarie 1996”, menționează documentul promulgat de Putin.

Moscova a invocat drept motiv refuzul Consiliului Europei de a asigura reprezentarea Federației Ruse în organele statutare ale organizației.

Autoritățile ruse dau asigurări că vor continua să combată încălcările drepturilor omului aplicând legislația națională în acest domeniu.

Activitatea Rusiei în cadrul Comitetului european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante este blocată de Consiliul Europei, care, din decembrie 2023, nu permite alegerea unui nou membru al comitetului din partea Federației Ruse, a explicat președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin.

Rusia, care a aderat la Consiliul Europei în 1996, și-a anunțat intenția de a se retrage din acesta în 2022, după ce comitetul de miniștri al organizației a suspendat dreptul Moscovei de a fi reprezentată în organele statutare ale Consiliului Europei.

Accesul inspectorilor internaționali, interzis în închisorile rusești

Moscova a notificat secretarul general al Consiliului cu privire la retragerea sa și la denunțarea documentului-cheie al CE - Convenția europeană a drepturilor omului.

După ieșirea din Convenție, Rusia nu va mai fi obligată să permită accesul inspectorilor internaționali în închisorile sale. Plângerile depuse de deținuții ruși la Comitetul European pentru Prevenirea Torturii nu vor mai fi luate în considerare.

Documentul, semnat de Rusia la 28 februarie 1996 și ratificat la 28 martie 1998, nu numai că interzice tortura, ci și obligă la prevenirea acesteia.

În acest scop, a fost creat un organism internațional independent - Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT), care a primit dreptul de a efectua inspecții în locurile de detenție pentru a identifica încălcările și a da recomandări privind îmbunătățirea condițiilor de detenție. Participanții la Convenție sunt obligați să coopereze cu Comitetul și să îi acorde acces nelimitat la orice loc de detenție.

The Wall Street Journal a relatat că în primele săptămâni după începerea invaziei în Ucraina, conducerea sistemului penitenciar rus a eliminat toate restricțiile privind aplicarea violenței asupra prizonierilor de război. Această decizie a marcat începutul multor ani de tortură sistematică a prizonierilor ucraineni în închisorile rusești, notează Ukrainska Pravda.

