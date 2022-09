Imagini dramatice de la plecarea rușilor la război. Lacrimi și durere la urcarea în autobuze VIDEO

Ordinul de mobilizare parțială la război emis de Vladimir Putin este deja pus în aplicare în anumite regiuni, pe rețelele sociale apărând primele imagini cu rezerviștii care pleacă pe front.

Ministrul rus al Apărării spune că vor fi chemaţi 300.000 de rezervişti, ca urmare a anunţului preşedintelui rus Vladimir Putin de mobilizare militară parţială în contextul războiului din Ucraina.

Serghei Şoigu, ministrul rus al Apărării, a confirmat, într-un interviu înregistrat difuzat la televiziune, că mobilizarea parţială îi va implica pe cei care au experienţă militară,

Imagini cu bărbații vizați de ordinul oficialităților au fost filmate în Republica Saha sau Iacutia, situată în Siberia Orientală.

După cum se poate vedea, cei care pleacă pe front lasă în urmă familii zdrobite de durere, lacrimile rudelor și apropiaților acompaniindu-i la urcarea în autobuzele armatei.

◾️ #MobilizationinRussia - draftees saying goodbye to their to family members. September 22, morning

◾️ Republic of Sakha (Yakutia), city of #Neryungri

◾Video: Galina Golobokov pic.twitter.com/X7wO66FaBe