Imagini incredibile din Rusia. Cum reacționează oamenii de rând la plecarea soldaților la război VIDEO

Pe rețelele de socializare au apărut imagini care ilustrează cum sunt văzuți în Rusia soldații care se îndreaptă în aceste zile spre Ucraina pentru a continua războiul pornit de Vladimir Putin.

Scena se petrece undeva în regiunea Kursk, putându-se vedea cum oamenii de rând au ieșit din mașinile personale pe un drum blocat, pe care urma să se deplaseze o coloană militară.

Se observă cum cei de pe margine îi încurajează frenetic pe soldații ruși, majoritatea făcând cu degetele semnul ”V” existent și pe mașinile de luptă care se îndreaptă spre Ucraina.

Check this out. Residents of the Kursk region see off Russian soldiers going to war in Ukraine. pic.twitter.com/cd3nrjaKFY