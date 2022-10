Imagini șocante în Rusia. Un deputat din partidul lui Putin a călcat cu mașina un copil și l-a lăsat fără să cheme salvarea VIDEO

Deputatul Seghei Mamontov, care face parte din „Rusia Unită”, partidul lui Vladimir Putin, a călcat cu mașina un copil, conform unor imagini publicate de Nexta TV.

Potrivit sursei citate, evenimentul a avut loc duminică, în regiunea Novosibirsk. Nexta scrie că politicianul s-a apropiat de victimă, dar apoi a plecat, fără să cheme o ambulanță.

Imaginile arată cum parlamentarul se urcă în maşină, nu înainte de a arunca ştergătorul rupt în urma impactului.

Copilul a scăpat cu viață datorită faptului că automobilul este unul de teren, cu garda la sol înaltă. Cu toate astea, cel mic a ajuns la terapie intensivă având șoldul rupt și mai multe leziuni la cap.

