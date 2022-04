Incendiu misterios. Arde o centrală electrică din Rusia inaugurată recent VIDEO

O centrală electrică recent inaugurată a fost distrusă de un incendiu devastator, sâmbătă, 30 aprilie. Există suspiciunile unui sabotaj intern.

Este vorba despre un incendiu de amploare care a izbucnit în departamentul de turbine al centralei TPP-2 Sahalin, situată în Orientul Îndepărtat al Rusiei, informează Ukrinform, citând Interfax.

„Angajaţii centralei au eliminat incendiul în secţia de turbine. Dar focul a izbucnit din nou, cu vigoare. Compartimentul turbinelor este pornit. Situaţia este agravată de vântul puternic din zonă”, potrivit serviciului de presă al autorităţilor regionale.

A major fire broke out at #Sakhalin's GRES-2 Power Station near the village of Ilyinskoe in #Tomarinsky District, #Russia. pic.twitter.com/qyEFl6asm0