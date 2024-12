Lavrov dă din casă. Susține că Franţa vrea să discute cu Rusia, despre Ucraina, pe la spatele Ucrainei. „Noi nu am refuzat” VIDEO

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov susţine joi, 26 decembrie, că Franţa a încercat să stabilească un dialog în problema ucraineană cu Moscova - fără implicarea Kievului -, în contextul în care se evocă tot mai mult negocieri de pace, relatează AFP.

Ţările din Occident - care încearcă să afişeze un front unit în susţinerea Ucrainei - repetă în nenumărate rânduri că nicio decizie nu poate fi luată cu privire la Ucraina pe la spatele acesteia.

Lavrov said that France had offered several times to help resolve the Ukrainian conflict without Kyiv's involvement.

Is Lie-vrov telling the truth?

Why do Lavrov and Russia need these statements? Obviously, to discredit prospective peace talks. https://t.co/naPNxrwnw5 pic.twitter.com/QcEOoQi7VN