Mijloacele „sofisticate” folosite de Rusia pentru a influența alegerile din Statele Unite

Eforturile ascunse ale guvernului rus de a influența alegerile prezidențiale din SUA din 2024 sunt „mai sofisticate” decât în ​​trecut, iar aceasta este cea mai activă amenințare externă la adresa acestui sezon politic în State, scrie Washington Post.

„Operațiunile Rusiei sunt mai sofisticate decât în ​​ciclurile electorale anterioare”, a declarat un înalt oficial al Oficiului american al Directorului de Informații Naționale (ODNI), remarcând utilizarea „vocilor americane autentice” pentru a „spăla” propaganda guvernului rus și a răspândi divizarea prin rețelele sociale majore, precum și pe site-uri false care se prezintă drept organizații media americane.

Potrivit oficialului, Moscova vizează în special statele cheie și folosește inteligența artificială pentru a crea conținut fals mai rapid și mai persuasiv pentru a modela rezultatul alegerilor în favoarea fostului președinte și candidat republican Donald Trump.

„Acest lucru este în concordanță cu obiectivele mai largi ale politicii externe ale Moscovei de a slăbi Statele Unite și de a submina sprijinul Washingtonului pentru Ucraina”, a adăugat reprezentantul ODNI, care a vorbit sub rezerva anonimatului.

China nu încearcă să influențeze cursa prezidențială, ci încearcă să facă acest lucru la alegerile statale și regionale, au spus oficialii, invocând asemănări cu tactica Beijingului în alegerile intermediare din 2022.

Între timp, oficialii americani spun că nu au văzut nicio încercare străină de a interveni direct în alegerile din acest an, cum ar fi piratarea aparatelor de vot.

Oficialii ODNI au recunoscut însă pentru prima dată că guvernul iranian s-a aflat în spatele nu numai atacurilor cibernetice împotriva campaniei Trump, ci și a scurgerii de documente interne.

Săptămâna aceasta, guvernul SUA a anunțat măsuri ample pentru a contracara campaniile de influență rusești, inclusiv acuzarea a doi angajați ruși ai canalului de știri RT pentru că a plătit o companie media americană pentru a distribui videoclipuri în limba engleză pe YouTube, TikTok, Instagram și X.

„Idioții utili“ ai lui Putin din SUA

Departamentul de Justiție susține că unele dintre cele mai mari vedete ale rețelelor de socializare de dreapta au participat, fără să-și dea seama, la o sinistră operațiune rusească de influențare a alegerilor din 2024, relatează CNN.

Departamentul de Justiție nu a numit personalitățile și nu le-a acuzat de nicio faptă ilicită, însă documentele judiciare declasificate miercuri au arătat că producătorii presei ruse de stat au direcționat aproape 10 milioane de dolari către o companie media online anonimă din Tennessee. Aceasta, identificată de CNN drept Tenet Media, se mândrește cu o serie de „talente”, și anume comentatori de dreapta foarte cunoscuți printre care Tim Pool, Benny Johnson, Lauren Southern, Tayler Hansen, Matt Christiansen și Dave Rubin; aceștia se pot lăuda cu milioane de urmăritori pe platformele de social media.

Tenet Media s-a lansat anul trecut, descriindu-se drept „o rețea de comentatori heterodocși care se concentrează pe probleme politice și culturale occidentale”, cu șase comentatori, toți cu prezență online consacrată în ecosistemul media conservator.

Unii dintre aceștia au avut o carieră la mai multe instituții de presă de masă înainte de a lucra pe cont propriu. Tim Pool a fost reporter la Vice Media. Benny Johnson a fost scriitor la BuzzFeed și Independent Journal Review înainte de a deveni influenceri MAGA.

Rubin, cunoscut odată ca un libertarian ce lucra la rețeaua progresistă The Young Turks înainte de a face o viraj la dreapta în mass-media conservatoare, are propria emisiune, „The Rubin Report”, difuzată de The Blaze și YouTube. Alții, precum Lauren Southern, și-au făcut un nume în spațiile adepților naționalismului albilor, ale dreptei alternative online.

Comentatorii Tenet se lăudau cu peste 6 milioane de abonați YouTube, dar influența lor s-a extins cu mult dincolo de platforma video deținută de Google. Pool, cunoscut pentru că poartă un beanie negru la emisiunile sale, și-a folosit emisiunea pentru a găzdui extremiști de extremă dreapta, între care liderul Proud Boys Enrique Tarrio. La începutul acestui an, Pool l-a intervievat pe fostul președinte Donald Trump.

Johnson, care se mândrește cu aproape 2,4 milioane de abonați pe YouTube și este un fost director de creație al grupului activist de dreapta Turning Point USA, l -a intervievat pe Donald Trump Jr. pe platforma Tenet în februarie.

Contractele influencerilor cu Tenet au variat, magazinul găzduind exclusiv unele dintre emisiunile lor, și postând și alte conținuturi ale acestora. Potrivit rechizitoriului, una dintre vedetele anonime din rețelele sociale a fost plătită cu 400.000 de dolari pe lună pentru a crea videoclipuri pentru platformă, un alt influencer nenumit primind și un bonus de 100.000 de dolari.

Christiansen a declarat în timpul unei transmisiuni live de miercuri că a fost abordat în iunie anul trecut de co-fondatorii Tenet Media, Lauren Chen, și de soțul ei, Liam Donovan, pentru a se alătura rețelei, care i-au spus că l-ar putea ajuta să obțină mai multe „ochi” asupra conținutului său. Nici Chen, nici Donovan nu sunt numiți în rechizitoriu.

Chen, o personalitate din mass-media de dreapta care a găzduit o emisiune pentru „The Blaze” a lui Glenn Beck și a contribuit la Turning Point USA, a strâns peste 572.000 de abonați pe contul ei de YouTube înainte ca acesta să fie eliminat joi. Blaze Media l-a concediat pe Chen a doua zi după ce rechizitoriul a fost declasificat de către Departamentul de Justiție.

Plățile secrete ridică cortina asupra unora dintre cele mai populare personalități de dreapta, care au fost plătite cu milioane de dolari de Kremlin, fără știrea lor, pentru a promova narațiuni conservatoare care favorizau interesele Rusiei, potrivit Departamentului de Justiție. În timp ce spațiul influencerilor, al creatorilor de podcast-uri și de conținut online este în plină expansiune, punerea sub acuzare arată cât de deschis este la infiltrare ecosistemul noilor mass-media, în cadrul cărora creatorii independenți operează cu puține bariere de protecție și prea puțină transparență.

De asemenea, procurorii au confiscat 32 de domenii de internet controlate de Rusia, care au fost folosite în cadrul unei campanii menite să submineze sprijinul internațional pentru Ucraina. În plus, Departamentul de Trezorerie și Departamentul de Stat al SUA au anunțat sancțiuni împotriva persoanelor și entităților ruse acuzate că răspândesc propagandă.

RT a creat rețele pentru a răspândi informații „prietenoase cu Moscova”, încercând în același timp să deghizeze acest conținut ca libertate de exprimare a americanilor adevărați.

Potrivit fostului procuror federal Brandon Van Grack, care a investigat cândva încercările Moscovei de a influența campania electorală din SUA, aceste noi tactici și tehnologii sunt un pas înainte față de ceea ce a făcut Rusia în 2016, când eforturile sale de a interveni în alegeri au șocat publicul și au prins serviciile secrete americane nepregătite.

Acum, oficiul Directorului de Informații Naționale spune că, pe măsură ce „sofisticarea” metodelor Moscovei a crescut, „înțelegerea de către comunitatea de informații americane a acestor eforturi a crescut și ea”.

