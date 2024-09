Incident violent la o școală din Rusia. Patru persoane au fost rănite după ce un elev le-a atacat cu ciocanul. Ce arme mai avea la el agresorul VIDEO FOTO

Patru persoane, două fete, un băiat și o profesoară, au fost rănite într-o şcoală, la Celiabinsk, în Ural, într-un atac cu ciocanul comis de către un elev, anunţă autorităţile, relatează AFP.

”Situaţie de urgenţă în Şcoala nr. 68 din Celiabinsk”, a anunţat pe Telegram guvernatorul regional Aleksei Teksler.

In Chelyabinsk, Russia, a 13-year-old schoolboy attacked a teacher and classmates with a hammer

5 people were injured - they were taken to the hospital. Special forces were sent to the school. The schoolboy was detained.

It is said that he played a game similar to…