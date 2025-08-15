Majoritatea rușilor au încredere în Putin. Ce rată de aprobare are președintele Rusiei după trei ani de război SONDAJ

Autor: Maria Mora
Vineri, 15 August 2025, ora 12:14
Majoritatea rușilor au încredere în Putin. Ce rată de aprobare are președintele Rusiei după trei ani de război SONDAJ
Președintele rus, Vladimir Putin FOTO kremlin.ru

Majoritatea cetățenilor ruși au încredere în președintele țării, Vladimir Putin, conform unui sondaj VȚIOM, institut de sondare de stat de la Moscova.

Conform studiului, 78,3% dintre respondenți au declarat că au încredere în șeful statului. 16,7% dintre respondenți și-au exprimat neîncrederea. Acțiunile președintelui în funcția sa sunt susținute de 75,1% dintre cetățeni, conform sondajului, în timp ce 14,9% nu le aprobă.

În același timp, un alt sondaj publicat de FOM (altă casă de stat de sondaje) raportează că 79% dintre ruși apreciază destul de bine activitatea lui Putin în funcția sa, cu o rată de dezaprobare de doar 8%. Nivelul de încredere este de 78%, iar cel de neîncredere - 11%.

Sondajul VȚIOM a arătat, de asemenea, evaluările altor instituții ale puterii.

Activitatea guvernului Federației Ruse în ansamblu este aprobată de 50,7% dintre respondenți (fiind dezaprobată de 19% dintre respondenți). Prim-ministrul Mihail Mișustin se bucură de încrederea a 60% dintre respondenți, cu 19,2% dintre cetățeni raportând neîncredere.

Săptămâna trecută s-a raportat că Vladimir Putin se bucură de încrederea a 77% dintre ruși.

