Majoritatea cetățenilor ruși au încredere în președintele țării, Vladimir Putin, conform unui sondaj VȚIOM, institut de sondare de stat de la Moscova.

Conform studiului, 78,3% dintre respondenți au declarat că au încredere în șeful statului. 16,7% dintre respondenți și-au exprimat neîncrederea. Acțiunile președintelui în funcția sa sunt susținute de 75,1% dintre cetățeni, conform sondajului, în timp ce 14,9% nu le aprobă.

În același timp, un alt sondaj publicat de FOM (altă casă de stat de sondaje) raportează că 79% dintre ruși apreciază destul de bine activitatea lui Putin în funcția sa, cu o rată de dezaprobare de doar 8%. Nivelul de încredere este de 78%, iar cel de neîncredere - 11%.

Sondajul VȚIOM a arătat, de asemenea, evaluările altor instituții ale puterii.

Activitatea guvernului Federației Ruse în ansamblu este aprobată de 50,7% dintre respondenți (fiind dezaprobată de 19% dintre respondenți). Prim-ministrul Mihail Mișustin se bucură de încrederea a 60% dintre respondenți, cu 19,2% dintre cetățeni raportând neîncredere.

Săptămâna trecută s-a raportat că Vladimir Putin se bucură de încrederea a 77% dintre ruși.

