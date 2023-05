Parada din Piaţa Roşie pentru ziua de 9 Mai, timp de decenii un moment în care sacrificiul uluitor al Rusiei în „Marele Război Patriotic” a fost onorat cu tristeţe, a fost golită de conţinut la propriu în 2023, când, cu doar un tanc şi câţiva soldaţi foarte tineri a devenit de fapt doar un fundal pentru deciziile proaste liderului de la Kremlin.

Spre deosebire de anii precedenți, evenimentul a exclus forțele aviatice ale Rusiei, precum și prezentarea arsenalului nuclear al Moscovei. În plus, prin fața tribunei oficiale instalată la Kremlin a trecut un singur tanc.

Este vorba despre un exemplar T-34-85, modelul folosit de Uniunea Sovietică în al Doilea Război Mondial.

Mai mult, specialiștii au remarcat faptul că modelul ”Pride” (mândrie) despre care este vorba e un tanc care n-a fost construit în Rusia, ci chiar pe teritoriul Ucrainei atacate în prezent de Putin, la Harkov.

De asemenea, reprezentantul Ministerului Apărării din Ucraina, Vasyl Pavlov, a spus că tancul pe care rușii l-au admirat la parada de 9 Mai a fost predat pentru folosire Republicii Laos.

