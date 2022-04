Ministerul rus al Apărării a difuzat, sâmbătă, un videoclip despre care se spune că reprezintă o întâlnire între şeful marinei şi supravieţuitorii crucişatorului Moskva care s-a scufundat în Marea Neagră.

În acest videoclip de aproximativ treizeci de secunde apar câteva zeci de bărbaţi în uniforme de marinar aliniaţi în faţa şefului marinei Nikolaï Ievmenov.

First footage of the rescued Moskva crew in Sevastopol. No information yet regarding casualties pic.twitter.com/OSSOVHHNg2