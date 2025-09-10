Moșteanu, ministrul Apărării, avertisment la adresa Rusiei, după invazia spațiului aerian polonez: „Vom răspunde ferm”

Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 12:04
Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării FOTO Facebook/Ionuț Moșteanu
România a oferit prima reacție prin vocea ministrului Moșteanu, după ce Polonia a doborât mai multe drone ale Rusiei, care se aflau în spațiul aerian al NATO. Oficialul de la MApN are un mesaj pentru Moscova: România este pregătită pentru răspunsuri ferme, dacă va fi amenințată precum Polonia, de Putin.
Potrivit lui Moșteanu, acțiunile Federației Ruse reprezintă „o violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă”.
„Noaptea trecută, dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Un incident foarte grav, o violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei. România este în contact permanent cu aliații săi. Suntem solidari cu Polonia și, împreună cu aliații NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, a notat Ionuț Moșteanu, pe pagina sa de Facebook, miercuri, 10 septembrie, în jurul orei 11:00.
În curs de actualizare
