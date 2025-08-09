Rusia condamnă Israelul pentru planul de a prelua controlul asupra orașului Gaza. „Situația deja extrem de dramatică din enclava palestiniană”

Rusia a condamnat sâmbătă, 9 august, planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza, afirmând că o astfel de mișcare ar putea agrava 'catastrofa umanitară' din enclava palestiniană.

Rusia condamnă și respinge planul Israelului de a-și extinde operațiunea militară în Fâșia Gaza, a declarat sâmbătă Ministerul rus de Externe.

„Implementarea unor astfel de decizii și planuri, care provoacă condamnare și respingere, este încărcată cu riscul de a agrava situația deja extrem de dramatică din enclava palestiniană, care are toate caracteristicile unei catastrofe umanitare”, a precizat ministerul într-un comunicat, potrivit reuters.com.

Planul Israelului de a ocupa orașul Gaza este o nouă 'escaladare', acuză Autoritatea Palestiniană

Planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza este o nouă 'escaladare' a Israelului care amenință 'stabilitatea regională', a acuzat sâmbătă Autoritatea Palestiniană, conform AFP.

'Politicile Israelului, care includ reocuparea Gazei, încercările de anexare a Cisiordaniei și iudaizarea Ierusalimului, vor închide toate ușile către securitate și stabilitate atât la nivel regional, cât și global', a declarat purtătorul de cuvânt al președinției palestiniene, Nabil Abu Roudeina.

Abu Roudeina a denunțat 'respingerea de către Israel a criticilor internaționale și a avertismentelor puterilor mondiale privind escaladarea războiului împotriva poporului palestinian', calificând aceste acțiuni drept 'o sfidare și o provocare fără precedent la adresa voinței internaționale de a obține pacea'.

Fâșia Gaza este parte integrantă a statului Palestina, la fel ca Ierusalimul și Cisiordania. Fără ea, nu va exista niciun stat palestinian', a declarat purtătorul de cuvânt al președinției.

El a solicitat 'Consiliului de Securitate al ONU să constrângă urgent Israelul 'să-și înceteze agresiunea, să permită intrarea ajutoarelor' în Gaza. De asemenea, el a făcut apel la administrația SUA 'să își asume responsabilitățile, împiedicând Israelul să extindă războiul și oprind terorismul coloniștilor în Cisiordania (...)'.

Autoritatea Palestiniană este autoritatea civilă care guvernează Cisiordania ocupată de Israel, unde trăiesc aproximativ trei milioane de palestinieni, precum și aproximativ o jumătate de milion de israelieni care ocupă colonii considerate ilegale în conformitate cu dreptul internațional. Fâșia Gaza se află sub controlul islamiștilor Hamas din 2006.

Joi seara, guvernul premierului israelian a aprobat o nouă fază a operațiunilor militare împotriva Hamas în Fâșia Gaza, inclusiv ocuparea orașului Gaza. Anunțul acestui plan a provocat dezaprobarea internațională. Consiliul de Securitate al ONU urmează să organizeze sâmbătă o reuniune de urgență pe această temă.

Pe lângă dezarmarea Hamas și returnarea 'tuturor ostaticilor, vii și morți' care se află încă în mâinile Hamas, planul israelian vizează demilitarizarea Fâșiei Gaza și plasarea acesteia sub control israelian, înainte de a institui 'o administrație civilă' care să nu fie 'nici a Hamas, nici a Autorității Palestiniene', potrivit lui Netanyahu.

După 22 de luni de război, prim-ministrul se confruntă cu presiuni foarte puternice în Israel și în străinătate pentru a pune capăt ofensivei sale în Fâșia Gaza, unde peste două milioane de palestinieni sunt amenințați cu 'foametea generalizată', potrivit ONU.

Într-o declarație comună emisă sâmbătă, miniștrii de externe din Italia, Australia, Germania, Noua Zeelandă și Regatul Unit au respins ferm decizia cabinetului de securitate israelian. Aceasta va agrava situația umanitară catastrofală, va pune în pericol viața ostaticilor și va crește riscul unui exod în masă al civililor', potrivit acestor țări.

'Planurile anunțate de guvernul israelian riscă să încalce dreptul umanitar internațional', în timp ce 'orice încercare de anexare sau extindere a coloniilor încalcă dreptul internațional', se arată în declarație.

Cele cinci țări îndeamnă 'părțile și comunitatea internațională să își dubleze eforturile pentru a pune capăt acum acestui conflict teribil, printr-o încetare imediată și permanentă a focului care să permită livrarea imediată, masivă și neîngrădită a ajutorului umanitar', în timp ce 'Hamas trebuie să elibereze toți ostaticii fără întârziere sau condiții și să se asigure că aceștia sunt tratați cu umanitate și nu sunt supuși la acte de cruzime sau umilință'.

