Jurnalistă rusă, spitalizată după ce a încercat să se sinucidă în închisoare. A fost trimisă după gratii pentru că a criticat atacul Rusiei împotriva Ucrainei

Jurnalista rusă, Maria Ponomarenko, condamnată la o lungă pedeapsă cu închisoarea pentru că a criticat atacul rus împotriva Ucrainei, a fost spitalizată în detenție după trei tentative de suicid, au anunțat vineri, 15 august, avocatul ei și agenția RusNews, relatează AFP.

„A pierdut mult sânge, a avut nevoie de o transfuzie de sânge”, a declarat avocatul Dmitri Chitov pe Telegram, fără a oferi mai multe detalii.

Maria Ponomarenko, în vârstă de 46 de ani, este internată din 12 august într-un centru medical pentru deținuți, potrivit avocatului, care a putut să o viziteze.

„Starea ei este «satisfăcătoare», dar, sincer, am văzut mai bine”, a comentat el. Potrivit acestuia, a suferit o „cădere nervoasă” și a încercat să se sinucidă din cauza condițiilor de detenție, pe care le-a descris drept „tortură”.

Jurnalista, potrivit avocatului ei, a fost plasată în izolare de mai multe ori într-o celulă zgomotoasă din cauza lucrărilor de construcție „permanente” din apropiere și insalubră pentru că acolo locuiau „șobolani”. A fost a treia tentativă de suicid după ce a fost transferată într-o altă colonie penală unde gardienii au „maltratat-o”, potrivit acestuia.

Maria Ponomarenko susține că a fost abuzată de gardienii ei

Jurnalistă pentru publicația media independentă RusNews, Maria Ponomarenko a fost condamnată în 2023 la șase ani de închisoare pentru răspândirea de „informații false” despre armata rusă, după ce a postat un mesaj prin care denunța atacurile asupra civililor care se adăposteau în teatrul de operațiuni din orașul ucrainean Mariupol în 2022.

În martie anul trecut, ea a fost condamnată la încă un an și 10 luni de închisoare după ce a fost acuzată că a atacat gardienii închisorii, o acuzație pe care o neagă, spunând în schimb că a fost abuzată de gardieni.

„Nu am văzut niciodată atâta violență nicăieri altundeva ca în sistemul penitenciar”, a denunțat ea în timpul acestui al doilea proces, citată de RusNews. În aprilie, a intrat în greva foamei, iar sănătatea ei s-a deteriorat, potrivit grupului ei de susținere de pe Telegram.

De la ofensiva la scară largă lansată împotriva Ucrainei în februarie 2022, autoritățile ruse și-au intensificat drastic represiunea împotriva disidenței, încarcerând sute de persoane și interzicând zeci de ONG-uri și instituții media.

