Kremlinul a anunțat cum va răspunde Putin noilor sancțiuni impuse de SUA și UE. "Acționăm în propriul nostru beneficiu"

Rusia analizează cele mai recente sancțiuni occidentale și va acționa conform intereselor sale, a declarat vineri, 24 octombrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Sancțiunile cunoscute, care au fost anunțate, sunt analizate. Cu siguranță vom acționa într-un mod care să corespundă cel mai bine intereselor noastre. Acesta este principalul lucru.

Acționăm, în primul rând, nu împotriva cuiva, acționăm în propriul nostru beneficiu”, a declarat Peskov, când a fost întrebat de reporteri vineri cum va riposta Moscova împotriva noilor sancțiuni impuse.

Statele Unite au impus săptămâna aceasta sancțiuni celor mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil (LKOH.MM) și Rosneft (ROSN.MM) iar țările UE au aprobat un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei pentru războiul său împotriva Ucrainei, care includea o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia.

Vladimir Putin a numit noile sancțiuni americane un „act neprietenos”, care reprezintă o încercare de a pune presiune asupra Rusiei, adăugând că acestea nu vor afecta economia rusă. Putin a adăugat că sectorul energetic al Rusiei se simte „încrezător”, deși noile sancțiuni americane ar duce la unele pierderi.

