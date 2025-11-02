Rusia justifică trimiterea de arme lângă SUA prin „utilizarea forței excesive” de către Washington. „Astfel de acţiuni încalcă normele dreptului internaţional”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut duminica, 2 noiembrie, Rusia are contacte cu Venezuela, în momentul în care a fost întrebat despre relatările privind o posibilă solicitare de asistenţă din partea liderului venezuelean Nicolas Maduro către preşedintele rus Vladimir Putin.

„Suntem în contact cu prietenii noştri venezueleni”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse pentru agenţia de ştiri TASS.

Totodată, Ministerul de Externe a denunţat sâmbătă „forţa militară excesivă” utilizată de Statele Unite în Marea Caraibelor în cadrul unei campanii de combatere a traficului de droguri şi şi-a reafirmat sprijinul pentru liderii Venezuelei, potrivit Reuters.

„Denunţăm ferm utilizarea forţei militare excesive în desfăşurarea acţiunilor din cadrul operaţiunilor antidrog”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, într-un comentariu postat pe site-ul ministerului său.

„Astfel de acţiuni încalcă atât legislaţia internă a SUA…, cât şi normele dreptului internaţional”, a mai transmis ea.

În comentariile sale, Zaharova a declarat că Rusia „confirmă sprijinul nostru ferm pentru conducerea venezueleană în apărarea suveranităţii sale naţionale”.

Preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele venezuelean Nicolas Maduro au semnat un acord de parteneriat strategic la Moscova în luna mai.

Maduro a susţinut în repetate rânduri că Statele Unite intenţionează să-l înlăture de la putere.

O campanie americană în Caraibe şi Pacificul de Est împotriva a ceea ce Washingtonul numeşte trafic ilegal de droguri a vizat cel puţin 14 ambarcaţiuni şi a ucis 61 de persoane. Cea mai recentă operaţiune de acest fel a avut loc sâmbătă, când armata SUA a ucis trei persoane aflate la bordul unei ambarcaţiuni suspectată că transporta droguri în Marea Caraibelor.

Statele Unite au dezvoltat o prezenţă militară importantă în Caraibe în ultimele luni, cu avioane de vânătoare, nave de război şi mii de soldaţi.

