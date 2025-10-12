Putin a dat semnalul. Kremlinul a pus tunurile pe liderul Ceceniei. Zilele lui Ramzan Kadîrov sunt numărate?

Pentru prima dată în aproape două decenii, aparatul mediatic controlat de Kremlin a lansat un atac public la adresa liderului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, punând sub semnul întrebării loialitatea acestuia față de Moscova și readucând în discuție trecutul său controversat.

Într-o emisiune difuzată pe televiziunea de stat rusă, cunoscuta jurnalistă și propagandistă pro-Kremlin Nadana Fridrihson l-a criticat deschis pe Kadîrov, într-un comentariu pe care analiștii îl descriu drept fără precedent. Ea l-a acuzat pe liderul cecen că și-a acordat singur distincții onorifice.

„Medaliile generalului Șamanov sunt câștigate prin sudoare și sânge. Este un fapt. Dar Kadîrov? El are o galerie întreagă de medalii — dar care este prețul lor? Și le-a dat singur”, a spus Fridrihson în timpul emisiunii.

Comentariile ei vin pe fondul unei dispute publice între Kadîrov și Șamanov. Liderul cecen îl acuzase anterior pe fostul general rus de crime de război comise în timpul conflictelor din Cecenia din anii 1990 și începutul anilor 2000. Kadîrov l-a invitat ulterior pe Șamanov „să își dovedească abilitățile” pe frontul din Ucraina, unde Rusia își desfășoară așa-numita „operațiune militară specială”.

Semnal de la Kremlin

Analiștii politici din Rusia și din străinătate consideră că o asemenea critică transmisă pe canalele oficiale de propagandă nu ar fi fost posibilă fără acordul tacit al Kremlinului. Potrivit publicației Dialog.UA, momentul marchează o posibilă schimbare în relația dintre Moscova și liderul de la Groznîi.

În trecut, orice conflict între oficiali federali și Kadîrov era evitat sau minimalizat în spațiul mediatic controlat de stat. De această dată, însă, emisiunea a mers mai departe, amintind de trecutul lui Kadîrov — când a luptat, în tinerețe, de partea separatiștilor ceceni conduși de Djohar Dudaev și Șamil Basaiev, considerați de Moscova teroriști.

Dispută privind redenumirea localităților cecene

Tensiunile dintre Groznîi și Moscova s-au amplificat în ultimele săptămâni în urma deciziei autorităților cecene de a redenumi mai multe localități, înlocuind denumirile rusești cu unele cecene tradiționale.

Inițiativa a fost aspru criticată de naționaliștii ruși și de mai mulți politicieni conservatori, care au acuzat conducerea cecenă de „sfidare a istoriei rusești”. Printre cei mai vocali s-a numărat chiar generalul Vladimir Șamanov, care a declarat că „pământurile Ceceniei fac parte din patrimoniul istoric rus”.

În replică, Kadîrov a denunțat implicarea Moscovei în chestiunile interne ale republicii și a calificat reacțiile drept o „ofensă la adresa identității cecene”.

Fracturi în sistemul de putere al lui Putin

Conflictul dintre cei doi oficiali evidențiază tensiunile tot mai vizibile în interiorul sistemului de putere construit de Vladimir Putin, unde loialitățile personale și regionale se intersectează cu ambițiile politice și naționaliste.

Unii analiști descriu episodul drept un „semnal de avertisment” adresat lui Kadîrov — un lider regional care, deși a fost până acum un aliat fidel al Kremlinului, deține o autonomie de facto în Cecenia și controlează o forță paramilitară proprie.

„Faptul că propaganda de stat a ales să-l atace direct pe Kadîrov arată că poziția sa în ierarhia puterii nu mai este la fel de sigură ca în trecut”, a declarat un fost oficial rus pentru Kyiv Post.

Sursele occidentale citate de publicația ucraineană afirmă că, pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor interne, Kremlinul încearcă să reducă influența liderilor regionali cu baze de putere independente, în special din Caucazul de Nord.

Răspunsul lui Kadîrov

După câteva zile de tăcere, Ramzan Kadîrov a reacționat într-o postare pe Telegram, scrisă parțial în limba cecenă — un detaliu interpretat de observatori drept o adresare către publicul local, nu către Moscova.

El l-a acuzat din nou pe generalul Șamanov de atrocități comise în timpul celui de-Al Doilea Război Cecen și i-a cerut să „meargă personal pe frontul ucrainean”. Totodată, liderul de la Groznîi a reiterat sprijinul său pentru continuarea războiului din Ucraina până la „încorporarea deplină a regiunilor ucrainene în Federația Rusă” — o poziție mai radicală decât cea exprimată recent de Vladimir Putin, care s-a declarat deschis unor „negocieri de pace condiționate”.

Un echilibru fragil

Episodul reflectă fragilitatea echilibrului de putere din interiorul Federației Ruse. Kadîrov, considerat de mulți „câinele de pază al Kremlinului”, și-a construit influența prin loialitate față de Putin, dar și printr-o autonomie internă semnificativă.

Unii experți avertizează că, în eventualitatea unei tranziții de putere la Moscova, forțele paramilitare loiale liderului cecen ar putea juca un rol în lupta pentru influență post-Putin.

Deocamdată însă, criticile publice la adresa lui Kadîrov par mai degrabă o mișcare calculată din partea Kremlinului — o încercare de a reafirma controlul central asupra unei figuri politice care, deși indispensabilă, a devenit tot mai imprevizibilă.

