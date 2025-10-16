Kremlinul confirmă. Rusia și SUA încep pregătirile pentru o nouă întâlnire între Putin și Trump. Avertismentul dat de Moscova

Putin și Trump în Alaska FOTO X/@steven_pifer

Kremlinul a declarat că liderul rus Vladimir Putin l-a avertizat pe preşedintele SUA, Donald Trump, în timpul convorbirii telefonice pe care au avut-o joi, că furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei va afecta relaţiile dintre SUA şi Rusia şi procesul de pace, relatează TASS.

Consilierul Kremlinului Iuri Uşakov a confirmat că se vor face pregătiri pentru un al doilea summit între Putin şi Trump, care ar putea avea loc la Budapesta. El a spus că summitul planificat între cei doi preşedinţi va fi precedat de o convorbire între secretarul de stat american Marco Rubio şi ministrul rus de externe Serghei Lavrov în zilele următoare.

„Preşedinţii au discutat posibilitatea organizării unei noi întâlniri personale. Este într-adevăr un moment foarte important. S-a convenit ca reprezentanţii celor două ţări să se ocupe fără întârziere de pregătirea summitului, care ar putea fi organizat, de exemplu, la Budapesta”, a spus diplomatul.

Uşakov a precizat că discuţia dintre Trump şi Putin, care a durat ceva mai mult de două ore, a avut loc la iniţiativa Rusiei.

Convorbirea a intervenit în condiţiile în care Donald Trump se pregăteşte să-l primească vineri la Casa Albă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va cere Washingtonului rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune.

Pe de altă parte, însărcinatul lui Putin cu afaceri economice internaţionale, Kirill Dmitriev, s-a grăbit să posteze pe X că discuţia de joi dintre Donald Trump şi liderul rus a fost „pozitivă şi productivă”, preluând termenii cu care însuşi Donald Trump o caracterizase.

În schimb, Dmitriev a avut grijă să dea din nou vina pe europeni pentru eşecul încheierii războiului, încercând probabil o ostilizare a lui Donald Trump faţă de ei. Astfel, în postarea sa, Kirill Dmitriev acuză „belicoşii din Marea Britanie şi UE” că încearcă „foarte, foarte tare să deraieze perspectivele de pace”.

„Dar dialogul şi pacea şi cooperarea dintre SUA şi Rusia vor prevala”, a adăugat el.

Întâlnirea anterioară a celor doi preşedinţi a avut loc în august, în Alaska. Într-o declaraţie de presă la finalul negocierilor, liderul rus a informat că soluţionarea conflictului ucrainean a fost tema principală a summitului. La rândul său, preşedintele SUA a declarat că s-au înregistrat progrese în cadrul negocierilor, dar a menţionat că părţile nu au reuşit să ajungă la un acord sub toate aspectele, notează TASS.

Potrivit lui Uşakov, Putin i-a mai spus lui Trump că forţele Moscovei deţin în prezent „iniţiativa strategică deplină” de-a lungul întregii linii de front din Ucraina. El a explicat că „în aceste condiţii, regimul de la Kiev recurge la metode teroriste, loveşte ţinte civile şi obiective ale infrastructurii energetice”, iar în aceste condiţii, Rusia este „nevoită să răspundă în mod corespunzător”.

