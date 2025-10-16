Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu este calificat să judece piloții și căpitanii ruși, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca răspuns la întrebarea unui reporter TASS.

„Remarcile insultătoare ale lui Rutte la adresa piloților și căpitanilor ruși arată că nu știe nimic despre ei. Altfel, nu ar fi fost critic”, a spus Peskov, comentând o declarație a lui Rutte, care a spus că piloții ruși nu știu cum să piloteze un avion de vânătoare și că, de fapt, căpitanii navelor nu pot ancora.

Într-o conferință de presă de după o reuniune a miniștrilor apărării din NATO de la Bruxelles, miercuri, secretarul general al blocului a declarat: „Să nu exagerăm de ce este capabilă Rusia. Și știm că piloții lor de avioane de vânătoare nu reușesc să dirijeze aceste avioane de vânătoare, iar căpitanii lor nu știu cum să coboare ancora.”

El a făcut referire la acuzațiile aliaților baltici ai NATO împotriva Rusiei pentru presupusa încălcare a spațiului aerian al alianței și deteriorarea cablurilor de comunicații din Marea Baltică.

