După ce purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a susținut că războiul Rusiei nu este împotriva poporului ucrainean, ci împotriva guvernului acestuia, la televiziunea de stat a Kremlinului s-a continuat cu propagarea acestei idei.

Un politolog rus a îndemnat în direct armata rusă „să omoare întregul guvern ucrainean, inclusiv pe preşedintele Zelenski”.

În emisiune s-a vorbit și despre a se ajunge până la Varșovia.

„Niciodată Zelenski nu va semna niciun fel de capitulare. Acest lucru este sigur. Ar trebui să ne gândim serios la lichidarea conducerii naziste a acestei țări, și includ aici nu doar pe Zelenski și cercul său de apropiați, dar și parlamentul și întregul guvern care comit acum un genocid total împotriva poporului lor”, a declarat politologul Mihail Markelov.

„Scopul este de a elibera țara de naziști”, a adăugat el.

„Vom merge pe toate căile până la Varșovia”, a adăugat la un moment dat prezentatoarea emisiunii.

Putin's spokesman Dmitry Peskov claimed that Russia's war is not against the Ukrainian people, but against their government. Propagandists on state TV continued that train of thought, urging Russia's military to kill the entire Ukrainian government, including President Zelensky. pic.twitter.com/53XQfAhnPN