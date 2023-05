Rușii au construit în Ucraina una dintre cele mai mari linii de apărare din lume. Informațiile serviciilor speciale britanice

Din vara lui 2022, armata rusă a construit una dintre cele mai largi linii de apărare din ultimele decenii pe teritoriile ucrainene capturate. Acest lucru este scris într-un raport recent al serviciilor secrete britanice.

Rușii au construit fortificații nu numai lângă liniile de apărare, ci și adânc în spatele lor, notează Ministerul Apărării britanic. În plus, imaginile din satelit arată că Federația Rusă a fortificat parțial granițele de nord ale Crimeei ocupate. Inclusiv linii de apărare cu mai multe straturi lângă satul Medvedivka din districtul Dzhankoy.

În plus, Federația Rusă a săpat sute de kilometri de tranșee pe teritoriile sale recunoscute internațional - în regiunile Belgorod și Kursk.

Serviciile de informații britanice observă despre comandamentul militar rus că este îngrijorat de faptul că Ucraina poate realiza un progres semnificativ în apărare.

Pe 12 aprilie, Maxar a publicat imagini cu fortificațiile rusești din Crimeea ocupată. Forțele armate ale Federației Ruse sapă chiar și pe plajele din Evpatoria.

